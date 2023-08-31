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Страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона - РИА Новости, 31.08.2023
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09:54 31.08.2023 (обновлено: 10:21 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/evakuatsiya-1893321516.html
Страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона
Страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона - РИА Новости, 31.08.2023
Страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона
Страны-члены Евросоюза на данный момент не планируют эвакуацию своих граждан из Габона, заявил в четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:54
2023-08-31T10:21
габон
евросоюз
в мире
попытка переворота в габоне
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МАДРИД, 31 авг - РИА Новости. Страны-члены Евросоюза на данный момент не планируют эвакуацию своих граждан из Габона, заявил в четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель до неформальной встречи глав МИД ЕС в Толедо."В Габоне на данный момент нет планов эвакуации. Ситуация спокойная. Мы не видим никакого риска насилия или ситуации, которая могла бы стать опасностью для 10 000 европейских граждан, находящихся в Габоне", - сказал он. Трансляция велась на сайте ЕК.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.
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габон, евросоюз, в мире, попытка переворота в габоне
Габон, Евросоюз, В мире, Попытка переворота в Габоне
Страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона

Боррель: страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МАДРИД, 31 авг - РИА Новости. Страны-члены Евросоюза на данный момент не планируют эвакуацию своих граждан из Габона, заявил в четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель до неформальной встречи глав МИД ЕС в Толедо.
"В Габоне на данный момент нет планов эвакуации. Ситуация спокойная. Мы не видим никакого риска насилия или ситуации, которая могла бы стать опасностью для 10 000 европейских граждан, находящихся в Габоне", - сказал он. Трансляция велась на сайте ЕК.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.
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