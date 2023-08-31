https://ria.ru/20230831/evakuatsiya-1893321516.html

Страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона

Страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона - РИА Новости, 31.08.2023

Страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона

Страны-члены Евросоюза на данный момент не планируют эвакуацию своих граждан из Габона, заявил в четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T09:54

2023-08-31T09:54

2023-08-31T10:21

габон

евросоюз

в мире

попытка переворота в габоне

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МАДРИД, 31 авг - РИА Новости. Страны-члены Евросоюза на данный момент не планируют эвакуацию своих граждан из Габона, заявил в четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель до неформальной встречи глав МИД ЕС в Толедо."В Габоне на данный момент нет планов эвакуации. Ситуация спокойная. Мы не видим никакого риска насилия или ситуации, которая могла бы стать опасностью для 10 000 европейских граждан, находящихся в Габоне", - сказал он. Трансляция велась на сайте ЕК.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.

https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html

габон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

габон, евросоюз, в мире, попытка переворота в габоне