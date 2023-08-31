https://ria.ru/20230831/evakuatsiya-1893321516.html
Страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона
Страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона - РИА Новости, 31.08.2023
Страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона
Страны-члены Евросоюза на данный момент не планируют эвакуацию своих граждан из Габона, заявил в четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:54
2023-08-31T09:54
2023-08-31T10:21
габон
евросоюз
в мире
попытка переворота в габоне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
МАДРИД, 31 авг - РИА Новости. Страны-члены Евросоюза на данный момент не планируют эвакуацию своих граждан из Габона, заявил в четверг верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель до неформальной встречи глав МИД ЕС в Толедо."В Габоне на данный момент нет планов эвакуации. Ситуация спокойная. Мы не видим никакого риска насилия или ситуации, которая могла бы стать опасностью для 10 000 европейских граждан, находящихся в Габоне", - сказал он. Трансляция велась на сайте ЕК.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. Мятежники также заявили, что помимо президента страны арестовали еще ряд лиц по подозрению в государственной измене и других преступлениях.
https://ria.ru/20230830/afrika-1893188930.html
габон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
габон, евросоюз, в мире, попытка переворота в габоне
Габон, Евросоюз, В мире, Попытка переворота в Габоне
Страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона
Боррель: страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона