https://ria.ru/20230831/evakuatsiya-1893298292.html

Силы ТОФ эвакуируют из затопленного приморского села свыше 500 человек

Силы ТОФ эвакуируют из затопленного приморского села свыше 500 человек - РИА Новости, 31.08.2023

Силы ТОФ эвакуируют из затопленного приморского села свыше 500 человек

Более 500 человек эвакуируют из популярного среди туристов села Андреевка в Приморье, затопленного после мощного циклона, сообщает администрация Хасанского... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T04:24

2023-08-31T04:24

2023-08-31T04:24

владивосток

хасан

дальний восток

олег кожемяко

тихоокеанский флот вмф россии

славянка

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138848_0:69:3059:1790_1920x0_80_0_0_76d03a283b3b502b85f28906865588ac.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 31 авг – РИА Новости. Более 500 человек эвакуируют из популярного среди туристов села Андреевка в Приморье, затопленного после мощного циклона, сообщает администрация Хасанского округа. Южный циклон 29 августа принес в Приморье сильные ливни, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. На трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. Отменены пригородные поезда в Хасанский округ и обратно. В четверг утром в Хасанский округ из Владивостока вышел отряд кораблей и судов Тихоокеанского флота во главе с большим десантным кораблем (БДК) "Николай Вилков". Военные эвакуируют людей из села Андреевка. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко отмечал, что там много отдыхающих из разных регионов Дальнего Востока. "В Андреевке началась эвакуация людей в Зарубино. В текущий момент эвакуируют более 500 человек. В обед прибудут корабли ТОФ, которые их доставят во Владивосток. Эвакуационные рейсы будут курсировать в течение трех дней", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Славянке есть перебои с водоснабжением, будет организован подвоз воды местным жителям. Решается вопрос о подключении дизельгенератора в Рыбаке. По-прежнему нет транспортного сообщения с Гвоздево, Приморским. Проезд в Безверхово возможен только для большегрузов. Электроснабжение в Барабаше, Занадворовке и Филипповке почти везде восстановлено. В течение дня планируют подключить значительную часть Андреевки. В Барабаш доставлена гуманитарная помощь из Владивостока. В пунктах временного размещения сейчас находятся 50 человек. В Барабаше, Занадворовке, Филипповке, Овчинниково работают комиссии по обследованию подтопленных домов. В четверг начнется расчистка территорий.

https://ria.ru/20230827/flot-1892480039.html

https://ria.ru/20230831/primore-1893296568.html

владивосток

хасан

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, хасан, дальний восток, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, славянка , происшествия