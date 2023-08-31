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Силы ТОФ эвакуируют из затопленного приморского села свыше 500 человек - РИА Новости, 31.08.2023
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04:24 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/evakuatsiya-1893298292.html
Силы ТОФ эвакуируют из затопленного приморского села свыше 500 человек
Силы ТОФ эвакуируют из затопленного приморского села свыше 500 человек - РИА Новости, 31.08.2023
Силы ТОФ эвакуируют из затопленного приморского села свыше 500 человек
Более 500 человек эвакуируют из популярного среди туристов села Андреевка в Приморье, затопленного после мощного циклона, сообщает администрация Хасанского... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T04:24
2023-08-31T04:24
владивосток
хасан
дальний восток
олег кожемяко
тихоокеанский флот вмф россии
славянка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг – РИА Новости. Более 500 человек эвакуируют из популярного среди туристов села Андреевка в Приморье, затопленного после мощного циклона, сообщает администрация Хасанского округа. Южный циклон 29 августа принес в Приморье сильные ливни, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. На трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. Отменены пригородные поезда в Хасанский округ и обратно. В четверг утром в Хасанский округ из Владивостока вышел отряд кораблей и судов Тихоокеанского флота во главе с большим десантным кораблем (БДК) "Николай Вилков". Военные эвакуируют людей из села Андреевка. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко отмечал, что там много отдыхающих из разных регионов Дальнего Востока. "В Андреевке началась эвакуация людей в Зарубино. В текущий момент эвакуируют более 500 человек. В обед прибудут корабли ТОФ, которые их доставят во Владивосток. Эвакуационные рейсы будут курсировать в течение трех дней", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Славянке есть перебои с водоснабжением, будет организован подвоз воды местным жителям. Решается вопрос о подключении дизельгенератора в Рыбаке. По-прежнему нет транспортного сообщения с Гвоздево, Приморским. Проезд в Безверхово возможен только для большегрузов. Электроснабжение в Барабаше, Занадворовке и Филипповке почти везде восстановлено. В течение дня планируют подключить значительную часть Андреевки. В Барабаш доставлена гуманитарная помощь из Владивостока. В пунктах временного размещения сейчас находятся 50 человек. В Барабаше, Занадворовке, Филипповке, Овчинниково работают комиссии по обследованию подтопленных домов. В четверг начнется расчистка территорий.
https://ria.ru/20230827/flot-1892480039.html
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владивосток, хасан, дальний восток, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии, славянка , происшествия
Владивосток, Хасан, Дальний Восток, Олег Кожемяко, Тихоокеанский флот ВМФ России, Славянка , Происшествия
Силы ТОФ эвакуируют из затопленного приморского села свыше 500 человек

Силы ТОФ эвакуируют из затопленного села Андреевка в Приморье свыше 500 человек

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по затопленной улице, Приморский край
Автомобили едут по затопленной улице, Приморский край - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Автомобили едут по затопленной улице, Приморский край. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг – РИА Новости. Более 500 человек эвакуируют из популярного среди туристов села Андреевка в Приморье, затопленного после мощного циклона, сообщает администрация Хасанского округа.
Южный циклон 29 августа принес в Приморье сильные ливни, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. На трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. Отменены пригородные поезда в Хасанский округ и обратно. В четверг утром в Хасанский округ из Владивостока вышел отряд кораблей и судов Тихоокеанского флота во главе с большим десантным кораблем (БДК) "Николай Вилков". Военные эвакуируют людей из села Андреевка. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко отмечал, что там много отдыхающих из разных регионов Дальнего Востока.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во время возвращения после совместного патрулирования с ВМС КНР - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Отряд ТОФ вернулся в Россию после совместного патрулирования с ВМС КНР
27 августа, 08:22
"В Андреевке началась эвакуация людей в Зарубино. В текущий момент эвакуируют более 500 человек. В обед прибудут корабли ТОФ, которые их доставят во Владивосток. Эвакуационные рейсы будут курсировать в течение трех дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Славянке есть перебои с водоснабжением, будет организован подвоз воды местным жителям. Решается вопрос о подключении дизельгенератора в Рыбаке. По-прежнему нет транспортного сообщения с Гвоздево, Приморским. Проезд в Безверхово возможен только для большегрузов.
Электроснабжение в Барабаше, Занадворовке и Филипповке почти везде восстановлено. В течение дня планируют подключить значительную часть Андреевки.
В Барабаш доставлена гуманитарная помощь из Владивостока. В пунктах временного размещения сейчас находятся 50 человек. В Барабаше, Занадворовке, Филипповке, Овчинниково работают комиссии по обследованию подтопленных домов. В четверг начнется расчистка территорий.
Автомобили на затопленной улице приморского села - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Число отрезанных от сообщения населенных пунктов в Приморье выросло до 42
03:32
 
ВладивостокХасанДальний ВостокОлег КожемякоТихоокеанский флот ВМФ РоссииСлавянкаПроисшествия
 
 
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