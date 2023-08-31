https://ria.ru/20230831/dzerzhinsk-1893334284.html

Главе Минэкономразвития показали план развития нижегородской ОЭЗ "Кулибин"

Главе Минэкономразвития показали план развития нижегородской ОЭЗ "Кулибин" - РИА Новости, 31.08.2023

Главе Минэкономразвития показали план развития нижегородской ОЭЗ "Кулибин"

Планы по развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске представили министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, сообщает... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:43

2023-08-31T10:43

2023-08-31T11:43

экономика

россия

бор

глеб никитин

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

корпорация развития

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Планы по развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске представили министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, сообщает пресс-служба правительства региона. В марте 2023 года Минэкономразвития утвердило решение о расширении особой экономической зоны "Кулибин" в 10 раз - с 72 до 724 гектаров. "Особые экономические зоны - эффективный механизм развития территорий и структурной перестройки экономики. Он требует достаточно серьезной работы, результат зависит от эффективности региональных команд. На примере ОЭЗ "Кулибин" мы видим, что в 2020 году коллеги впервые обратились за статусом, а когда начали предметно заниматься, поняли, что амбиции существенно выросли - интерес инвесторов превышает возможности - пришли за расширением ОЭЗ. Направили на развитие часть инфраструктурного бюджетного кредита, параллельно взяли коммерческий кредит. Это значит, что правительство региона абсолютно уверено в развитии этой экономической зоны", - приводятся в сообщении слова Решетникова. Министр экономического развития подчеркнул, что сегодня ключевой вопрос – это кадры, и преимуществом является то, что регион смотрит на развитие территории комплексно, учитывая необходимость создания социальной инфраструктуры и внедрения инструментов бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда". "Несмотря на то, что у нас промышленность диверсифицирована географически, территория особой экономической зоны - это драйвер развития. У нас есть амбициозная цель – чтобы ее резиденты дали 1,5 процента ВРП региона к 2030 году, внесли серьезный вклад в развитие экономики. Минэкономразвития России поддержало решение по увеличению нашей ОЭЗ в 10 раз, и наша задача – доказать, что это решение было правильным, что "Кулибин" будет развиваться так, как мы совместно запланировали", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Как рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, основная работа по развитию территории сейчас ведется на недавно присоединенной к ОЭЗ государственной площадке площадью 416 гектаров. Завершить создание инфраструктуры планируется до 2025 года. Также активно ведется строительство "Технопарка Н2О", где смогут разместиться исследовательские центры в области в сфере химии и нефтехимии. "На сегодняшний день резидентами ОЭЗ "Кулибин" являются 12 компаний. Еще пяти присвоение статуса будет рассматриваться в ближайшее время. Общий объем инвестиций по этим проектам - 25,9 миллиарда рублей, будет создано почти 1900 рабочих мест. 14 компаний прорабатывают бизнес-планы для реализации своих проектов на территории ОЭЗ. Для формирования комфортных условий для работников предприятий и гостей особой экономической зоны на территории, максимально приближенной к ОЭЗ, планируем создать экосистему, включающую в себя жилую застройку, социальную инфраструктуру и зоны отдыха", - сказал Ищенко. Также он рассказал главе Минэкономразвития о планах по созданию портовой экономической зоны "Кулибин" в городе Бор. Резиденты этой территории смогут на 10 лет снизить налог на прибыль до 2%. НДС, ввозная и вывозная пошлины для них ставят 0%. Ожидается, что в структуре товарооборота речного порта преобладающее место будут занимать изделия из металла, зерновые, пиломатериалы и контейнеры. По предварительным подсчетам, в реализацию такого проекта необходимо вложить примерно 11 миллиардов рублей. Планируется, что 6,7 миллиарда из этой суммы составят частные инвестиции. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Сейчас ее площадь составляет 724 гектара. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.

https://ria.ru/20230830/predpriyatiya-1893240081.html

https://ria.ru/20230823/premiya-1891735534.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, бор, глеб никитин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация развития