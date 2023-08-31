https://ria.ru/20230831/dzerzhinsk-1893334284.html
Главе Минэкономразвития показали план развития нижегородской ОЭЗ "Кулибин"
Главе Минэкономразвития показали план развития нижегородской ОЭЗ "Кулибин" - РИА Новости, 31.08.2023
Главе Минэкономразвития показали план развития нижегородской ОЭЗ "Кулибин"
Планы по развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске представили министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, сообщает... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:43
2023-08-31T10:43
2023-08-31T11:43
экономика
россия
бор
глеб никитин
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
корпорация развития
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Планы по развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске представили министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, сообщает пресс-служба правительства региона. В марте 2023 года Минэкономразвития утвердило решение о расширении особой экономической зоны "Кулибин" в 10 раз - с 72 до 724 гектаров. "Особые экономические зоны - эффективный механизм развития территорий и структурной перестройки экономики. Он требует достаточно серьезной работы, результат зависит от эффективности региональных команд. На примере ОЭЗ "Кулибин" мы видим, что в 2020 году коллеги впервые обратились за статусом, а когда начали предметно заниматься, поняли, что амбиции существенно выросли - интерес инвесторов превышает возможности - пришли за расширением ОЭЗ. Направили на развитие часть инфраструктурного бюджетного кредита, параллельно взяли коммерческий кредит. Это значит, что правительство региона абсолютно уверено в развитии этой экономической зоны", - приводятся в сообщении слова Решетникова. Министр экономического развития подчеркнул, что сегодня ключевой вопрос – это кадры, и преимуществом является то, что регион смотрит на развитие территории комплексно, учитывая необходимость создания социальной инфраструктуры и внедрения инструментов бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда". "Несмотря на то, что у нас промышленность диверсифицирована географически, территория особой экономической зоны - это драйвер развития. У нас есть амбициозная цель – чтобы ее резиденты дали 1,5 процента ВРП региона к 2030 году, внесли серьезный вклад в развитие экономики. Минэкономразвития России поддержало решение по увеличению нашей ОЭЗ в 10 раз, и наша задача – доказать, что это решение было правильным, что "Кулибин" будет развиваться так, как мы совместно запланировали", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Как рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, основная работа по развитию территории сейчас ведется на недавно присоединенной к ОЭЗ государственной площадке площадью 416 гектаров. Завершить создание инфраструктуры планируется до 2025 года. Также активно ведется строительство "Технопарка Н2О", где смогут разместиться исследовательские центры в области в сфере химии и нефтехимии. "На сегодняшний день резидентами ОЭЗ "Кулибин" являются 12 компаний. Еще пяти присвоение статуса будет рассматриваться в ближайшее время. Общий объем инвестиций по этим проектам - 25,9 миллиарда рублей, будет создано почти 1900 рабочих мест. 14 компаний прорабатывают бизнес-планы для реализации своих проектов на территории ОЭЗ. Для формирования комфортных условий для работников предприятий и гостей особой экономической зоны на территории, максимально приближенной к ОЭЗ, планируем создать экосистему, включающую в себя жилую застройку, социальную инфраструктуру и зоны отдыха", - сказал Ищенко. Также он рассказал главе Минэкономразвития о планах по созданию портовой экономической зоны "Кулибин" в городе Бор. Резиденты этой территории смогут на 10 лет снизить налог на прибыль до 2%. НДС, ввозная и вывозная пошлины для них ставят 0%. Ожидается, что в структуре товарооборота речного порта преобладающее место будут занимать изделия из металла, зерновые, пиломатериалы и контейнеры. По предварительным подсчетам, в реализацию такого проекта необходимо вложить примерно 11 миллиардов рублей. Планируется, что 6,7 миллиарда из этой суммы составят частные инвестиции. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Сейчас ее площадь составляет 724 гектара. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.
https://ria.ru/20230830/predpriyatiya-1893240081.html
https://ria.ru/20230823/premiya-1891735534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бор, глеб никитин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация развития
Экономика, Россия, Бор, Глеб Никитин, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Корпорация Развития, Нижегородская область
Главе Минэкономразвития показали план развития нижегородской ОЭЗ "Кулибин"
Решетникову показали план развития нижегородской ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Планы по развитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске представили министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, сообщает пресс-служба правительства региона.
В марте 2023 года Минэкономразвития утвердило решение о расширении особой экономической зоны "Кулибин" в 10 раз - с 72 до 724 гектаров.
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"Особые экономические зоны - эффективный механизм развития территорий и структурной перестройки экономики. Он требует достаточно серьезной работы, результат зависит от эффективности региональных команд. На примере ОЭЗ "Кулибин" мы видим, что в 2020 году коллеги впервые обратились за статусом, а когда начали предметно заниматься, поняли, что амбиции существенно выросли - интерес инвесторов превышает возможности - пришли за расширением ОЭЗ. Направили на развитие часть инфраструктурного бюджетного кредита, параллельно взяли коммерческий кредит. Это значит, что правительство региона абсолютно уверено в развитии этой экономической зоны", - приводятся в сообщении слова Решетникова.
Министр экономического развития подчеркнул, что сегодня ключевой вопрос – это кадры, и преимуществом является то, что регион смотрит на развитие территории комплексно, учитывая необходимость создания социальной инфраструктуры и внедрения инструментов бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда".
"Несмотря на то, что у нас промышленность диверсифицирована географически, территория особой экономической зоны - это драйвер развития. У нас есть амбициозная цель – чтобы ее резиденты дали 1,5 процента ВРП региона к 2030 году, внесли серьезный вклад в развитие экономики. Минэкономразвития России поддержало решение по увеличению нашей ОЭЗ в 10 раз, и наша задача – доказать, что это решение было правильным, что "Кулибин" будет развиваться так, как мы совместно запланировали", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
.
Как рассказал руководитель Корпорации развития
Нижегородской области Игорь Ищенко, основная работа по развитию территории сейчас ведется на недавно присоединенной к ОЭЗ государственной площадке площадью 416 гектаров. Завершить создание инфраструктуры планируется до 2025 года. Также активно ведется строительство "Технопарка Н2О", где смогут разместиться исследовательские центры в области в сфере химии и нефтехимии.
"На сегодняшний день резидентами ОЭЗ "Кулибин" являются 12 компаний. Еще пяти присвоение статуса будет рассматриваться в ближайшее время. Общий объем инвестиций по этим проектам - 25,9 миллиарда рублей, будет создано почти 1900 рабочих мест. 14 компаний прорабатывают бизнес-планы для реализации своих проектов на территории ОЭЗ. Для формирования комфортных условий для работников предприятий и гостей особой экономической зоны на территории, максимально приближенной к ОЭЗ, планируем создать экосистему, включающую в себя жилую застройку, социальную инфраструктуру и зоны отдыха", - сказал Ищенко.
Также он рассказал главе Минэкономразвития о планах по созданию портовой экономической зоны "Кулибин" в городе Бор
. Резиденты этой территории смогут на 10 лет снизить налог на прибыль до 2%. НДС, ввозная и вывозная пошлины для них ставят 0%. Ожидается, что в структуре товарооборота речного порта преобладающее место будут занимать изделия из металла, зерновые, пиломатериалы и контейнеры. По предварительным подсчетам, в реализацию такого проекта необходимо вложить примерно 11 миллиардов рублей. Планируется, что 6,7 миллиарда из этой суммы составят частные инвестиции.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. Сейчас ее площадь составляет 724 гектара. Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.
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