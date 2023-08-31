https://ria.ru/20230831/drony-1893364225.html

ВСУ за сутки атаковали два белгородских села дронами-камикадзе

ВСУ за сутки атаковали два белгородских села дронами-камикадзе - РИА Новости, 31.08.2023

ВСУ за сутки атаковали два белгородских села дронами-камикадзе

Два села в Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы украинскими дронами-камикадзе, также система ПВО сработала в Шебекинском округе, сообщил в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:42

2023-08-31T12:42

2023-08-31T12:42

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Два села в Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы украинскими дронами-камикадзе, также система ПВО сработала в Шебекинском округе, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале он опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в области в среду, 30 августа. Четыре приграничных муниципалитета были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 76. Кроме того, в Грайворонском округе в селе Безымено дрон-камикадзе частично повредил неиспользуемый объект инфраструктуры. Село Солнцевка в Белгородском районе было атаковано с помощью дрона-камикадзе. Также в среду над поселком Маслова Пристань сработала система ПВО. "В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 5 минометных снарядов, по окраине хутора Байрак – 9 минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино – 20. Пострадавших нет. В результате обстрела в Сподарюшино повреждена линия электропередачи, на данный момент она восстановлена. На территории Безыменского сельского поселения дрон-камикадзе противника частично повредил недействующий объект инфраструктуры. Никто не пострадал", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 9 артиллерийских снарядов. В Волоконовском районе 8 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Шебекинском округе, согласно данным губернатора, село Новая Таволжанка было обстреляно одним артиллерийским и 18 минометными снарядами. ЛЭП получила повреждения от осколков снарядов, но в настоящее время электроснабжение в домах восстановлено. По хутору Панков и селу Шамино выпущено по два минометных снаряда, по поселку Ленинский – два артиллерийских снаряда. В результате работы ПВО над поселком Маслова Пристань в одном частном домовладении повреждена кровля, добавил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230831/kherson-1893358262.html

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков