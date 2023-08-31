https://ria.ru/20230831/donetsk-1893393065.html

В Донецке прошла акция "Они не услышат школьного звонка"

В Донецке прошла акция "Они не услышат школьного звонка" - РИА Новости, 31.08.2023

В Донецке прошла акция "Они не услышат школьного звонка"

В Донецке состоялась акция, посвященная памяти детей, погибших при обстрелах со стороны Украины, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:11

2023-08-31T14:11

2023-08-31T18:57

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общество

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ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. В Донецке состоялась акция, посвященная памяти детей, погибших при обстрелах со стороны Украины, сообщил корреспондент РИА Новости. Мероприятие под названием "Они не услышат школьного звонка" прошло на Аллее ангелов. По данным организаторов акции, за девять лет украинской агрессии погибли 228 юных жителей ДНР. Ученики гимназии № 6 принесли с собой символические школьные звонки, чтобы погибшие дети "услышали" их звон. После этого участники акции возложили цветы и детские игрушки к монументу. Аллея ангелов находится в центре Донецка на набережной реки Кальмиус. Она начинается с арки, украшенной большим количеством мягких игрушек. Ее изготовили донецкие кузнецы.

https://ria.ru/20230727/pamyat-1886687610.html

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донецкая народная республика

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Акция "Они не услышат школьного звонка" в Донецке Акция "Они не услышат школьного звонка" в Донецке 2023-08-31T14:11 true PT1M09S

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Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, общество