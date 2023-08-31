https://ria.ru/20230831/donetsk-1893393065.html
В Донецке прошла акция "Они не услышат школьного звонка"
В Донецке прошла акция "Они не услышат школьного звонка" - РИА Новости, 31.08.2023
В Донецке прошла акция "Они не услышат школьного звонка"
В Донецке состоялась акция, посвященная памяти детей, погибших при обстрелах со стороны Украины, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:11
2023-08-31T14:11
2023-08-31T18:57
донецк
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. В Донецке состоялась акция, посвященная памяти детей, погибших при обстрелах со стороны Украины, сообщил корреспондент РИА Новости. Мероприятие под названием "Они не услышат школьного звонка" прошло на Аллее ангелов. По данным организаторов акции, за девять лет украинской агрессии погибли 228 юных жителей ДНР. Ученики гимназии № 6 принесли с собой символические школьные звонки, чтобы погибшие дети "услышали" их звон. После этого участники акции возложили цветы и детские игрушки к монументу. Аллея ангелов находится в центре Донецка на набережной реки Кальмиус. Она начинается с арки, украшенной большим количеством мягких игрушек. Ее изготовили донецкие кузнецы.
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донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Акция "Они не услышат школьного звонка" в Донецке
Акция "Они не услышат школьного звонка" в Донецке
2023-08-31T14:11
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, общество
Донецк, Донецкая Народная Республика, Общество
В Донецке прошла акция "Они не услышат школьного звонка"
В Донецке прошла акция памяти детей, погибших в результате украинских обстрелов
ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. В Донецке состоялась акция, посвященная памяти детей, погибших при обстрелах со стороны Украины, сообщил корреспондент РИА Новости.
Мероприятие под названием "Они не услышат школьного звонка" прошло на Аллее ангелов. По данным организаторов акции, за девять лет украинской агрессии погибли 228 юных жителей ДНР
.
Ученики гимназии № 6 принесли с собой символические школьные звонки, чтобы погибшие дети "услышали" их звон. После этого участники акции возложили цветы и детские игрушки к монументу.
Аллея ангелов находится в центре Донецка на набережной реки Кальмиус. Она начинается с арки, украшенной большим количеством мягких игрушек. Ее изготовили донецкие кузнецы.
День памяти детей — жертв войны в Донбассе