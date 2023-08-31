Рейтинг@Mail.ru
В Донецке прошла акция "Они не услышат школьного звонка" - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 31.08.2023 (обновлено: 18:57 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/donetsk-1893393065.html
В Донецке прошла акция "Они не услышат школьного звонка"
В Донецке прошла акция "Они не услышат школьного звонка" - РИА Новости, 31.08.2023
В Донецке прошла акция "Они не услышат школьного звонка"
В Донецке состоялась акция, посвященная памяти детей, погибших при обстрелах со стороны Украины, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:11
2023-08-31T18:57
донецк
донецкая народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893480901_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f321636d923783ff17ce2026976a7e8.jpg
ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. В Донецке состоялась акция, посвященная памяти детей, погибших при обстрелах со стороны Украины, сообщил корреспондент РИА Новости. Мероприятие под названием "Они не услышат школьного звонка" прошло на Аллее ангелов. По данным организаторов акции, за девять лет украинской агрессии погибли 228 юных жителей ДНР. Ученики гимназии № 6 принесли с собой символические школьные звонки, чтобы погибшие дети "услышали" их звон. После этого участники акции возложили цветы и детские игрушки к монументу. Аллея ангелов находится в центре Донецка на набережной реки Кальмиус. Она начинается с арки, украшенной большим количеством мягких игрушек. Ее изготовили донецкие кузнецы.
https://ria.ru/20230727/pamyat-1886687610.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция "Они не услышат школьного звонка" в Донецке
Акция "Они не услышат школьного звонка" в Донецке
2023-08-31T14:11
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893480901_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_66dd83f6b189272ea3eb97fbeed557fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, общество
Донецк, Донецкая Народная Республика, Общество
В Донецке прошла акция "Они не услышат школьного звонка"

В Донецке прошла акция памяти детей, погибших в результате украинских обстрелов

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. В Донецке состоялась акция, посвященная памяти детей, погибших при обстрелах со стороны Украины, сообщил корреспондент РИА Новости.
Мероприятие под названием "Они не услышат школьного звонка" прошло на Аллее ангелов. По данным организаторов акции, за девять лет украинской агрессии погибли 228 юных жителей ДНР.
Ученики гимназии № 6 принесли с собой символические школьные звонки, чтобы погибшие дети "услышали" их звон. После этого участники акции возложили цветы и детские игрушки к монументу.
Аллея ангелов находится в центре Донецка на набережной реки Кальмиус. Она начинается с арки, украшенной большим количеством мягких игрушек. Ее изготовили донецкие кузнецы.
Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса Вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
День памяти детей — жертв войны в Донбассе
27 июля, 18:13
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала