https://ria.ru/20230831/donetsk-1893325377.html

ВСУ выпустили по Донецку 20 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку 20 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 31.08.2023

ВСУ выпустили по Донецку 20 снарядов натовского калибра

Украинские войска с утра многократно обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за два часа 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:15

2023-08-31T10:15

2023-08-31T10:16

специальная военная операция на украине

донецк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Украинские войска с утра многократно обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за два часа 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:45 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, начиная с 9.30 за 15 минут по указанному району было выпущено еще 14 таких же снарядов. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230817/oruzhie-1890524147.html

донецк

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донецк, украина, вооруженные силы украины