https://ria.ru/20230831/dodon-1893366114.html

Додон настаивает, что госязыком Молдавии остается молдавский

Додон настаивает, что госязыком Молдавии остается молдавский - РИА Новости, 31.08.2023

Додон настаивает, что госязыком Молдавии остается молдавский

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем телеграм-канале настаивает, что государственным языком в республике остается молдавский, а не румынский, несмотря на... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:48

2023-08-31T12:48

2023-08-31T13:04

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игорь додон

румыния

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КИШИНЕВ, 31 авг - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем телеграм-канале настаивает, что государственным языком в республике остается молдавский, а не румынский, несмотря на все изменения в законодательстве. В последний день лета в Молдавии отмечают день государственного языка. "Я говорил об этом и ранее по разным поводам, и буду повторять столько раз, сколько будет нужно. Давайте гордиться тем, что у нас есть государство и наша самобытная идентичность - молдавская. Давайте любить наш язык, язык наших родителей, бабушек и дедушек - молдавский, подлинный язык молдавского государства", - написал Додон. Он отметил, что молдавский язык является признаком идентичности молдавского народа. "Так гласят обычаи, так было провозглашено в конституции, так говорят наши старейшины, хранящие в своей памяти живую историю этого народа. И давайте не поддаваться преходящим трендам "хороших времен", - добавил экс-президент. Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

https://ria.ru/20230829/soyuz-1892970662.html

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, игорь додон, румыния