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Додон настаивает, что госязыком Молдавии остается молдавский - РИА Новости, 31.08.2023
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12:48 31.08.2023 (обновлено: 13:04 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/dodon-1893366114.html
Додон настаивает, что госязыком Молдавии остается молдавский
Додон настаивает, что госязыком Молдавии остается молдавский - РИА Новости, 31.08.2023
Додон настаивает, что госязыком Молдавии остается молдавский
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем телеграм-канале настаивает, что государственным языком в республике остается молдавский, а не румынский, несмотря на... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:48
2023-08-31T13:04
в мире
молдавия
игорь додон
румыния
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КИШИНЕВ, 31 авг - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем телеграм-канале настаивает, что государственным языком в республике остается молдавский, а не румынский, несмотря на все изменения в законодательстве. В последний день лета в Молдавии отмечают день государственного языка. "Я говорил об этом и ранее по разным поводам, и буду повторять столько раз, сколько будет нужно. Давайте гордиться тем, что у нас есть государство и наша самобытная идентичность - молдавская. Давайте любить наш язык, язык наших родителей, бабушек и дедушек - молдавский, подлинный язык молдавского государства", - написал Додон. Он отметил, что молдавский язык является признаком идентичности молдавского народа. "Так гласят обычаи, так было провозглашено в конституции, так говорят наши старейшины, хранящие в своей памяти живую историю этого народа. И давайте не поддаваться преходящим трендам "хороших времен", - добавил экс-президент. Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
https://ria.ru/20230829/soyuz-1892970662.html
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
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в мире, молдавия, игорь додон, румыния
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Румыния
Додон настаивает, что госязыком Молдавии остается молдавский

Додон настаивает, что госязыком Молдавии остается молдавский, а не румынский

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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КИШИНЕВ, 31 авг - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем телеграм-канале настаивает, что государственным языком в республике остается молдавский, а не румынский, несмотря на все изменения в законодательстве.
В последний день лета в Молдавии отмечают день государственного языка.
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"Я говорил об этом и ранее по разным поводам, и буду повторять столько раз, сколько будет нужно. Давайте гордиться тем, что у нас есть государство и наша самобытная идентичность - молдавская. Давайте любить наш язык, язык наших родителей, бабушек и дедушек - молдавский, подлинный язык молдавского государства", - написал Додон.
Он отметил, что молдавский язык является признаком идентичности молдавского народа.
"Так гласят обычаи, так было провозглашено в конституции, так говорят наши старейшины, хранящие в своей памяти живую историю этого народа. И давайте не поддаваться преходящим трендам "хороших времен", - добавил экс-президент.
Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
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