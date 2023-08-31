Глава Башкирии организует похороны покончившего с собой дезертира
Глава Башкирии Хабиров организует похороны покончившего с собой в СИЗО дезертира
© Фотохост-агентство РИА Новости
Глава Башкирии Радий Хабиров. Архивное фото
КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров организует похороны покончившего с собой в СИЗО военнослужащего, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
Накануне источник в экстренных службах Башкирии сообщил РИА Новости, что военнослужащий, который самовольно покинул часть и угрожал взорвать гранату в Уфе, но сдался правоохранителям после разговора с главой Башкирии, был найден мертвым в камере СИЗО. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Башкирии Олег Галин сообщал РИА Новости, что арестованный Ильдар Булатов, который в среду покончил с собой в СИЗО, находился в камере один, при посещении членами ОНК 11 августа жалоб не высказывал. Булатову грозил большой срок за самовольное оставление части, угрозу теракта, хранение оружия.
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"Радий Хабиров выразил соболезнование родным и близким военнослужащего Ильдара Б. и отметил, что берёт на себя организацию его похорон", - сообщает его пресс-служба.
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"Мне очень жаль. Искренне пытался спасти его жизнь. Для меня он был солдатом, хотя и заблудившимся солдатом. Но у каждого свой выбор. При этом подчеркиваю: никому ни при каких обстоятельствах нельзя угрожать оружием и требовать чего-то через насилие", - цитируются в сообщении слова главы Башкирии.
Источник РИА Новости в экстренных службах Башкирии сообщал ранее, что 2 августа военнослужащий 1984 года рождения, которого после дезертирства везли на экспертизу к психиатру, угрожал взорвать гранаты на Нагаевском шоссе в Уфе. Дорогу закрыли, с мужчиной вели переговоры. На место инцидента приехал Хабиров, после разговора с которым дезертир сдался правоохранителям. Уфимский гарнизонный военный суд арестовал дезертира на два месяца.