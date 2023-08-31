https://ria.ru/20230831/delo-1893494142.html

Бастрыкин взял на контроль дело о похищении мигрантом девушки-подростка

Бастрыкин взял на контроль дело о похищении мигрантом девушки-подростка - РИА Новости, 31.08.2023

Бастрыкин взял на контроль дело о похищении мигрантом девушки-подростка

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о похищении в Калининграде 16-летней девушки мигрантом из Узбекистана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:16

2023-08-31T19:16

2023-08-31T19:16

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

калининград

узбекистан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о похищении в Калининграде 16-летней девушки мигрантом из Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Калининградской области Дмитрию Анатольевичу Бочарову принять меры к заключению фигуранта уголовного дела под стражу", - говорится в релизе. Кроме того, Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. По данным следствия, мигрант из Узбекистана, работавший конюхом в одном из конных клубов региона, попытался вывезти 16-летнюю девушку в Среднюю Азию. Подросток смогла сообщить работникам аэропорта об этой ситуации, в итоге ее похитителя задержали, а ее отправили в больницу.

https://ria.ru/20230731/intsident-1887390879.html

https://ria.ru/20230821/pokhischenie-1891186385.html

россия

калининград

узбекистан

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), калининград, узбекистан