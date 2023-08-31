https://ria.ru/20230831/delo-1893494142.html
Бастрыкин взял на контроль дело о похищении мигрантом девушки-подростка
Бастрыкин взял на контроль дело о похищении мигрантом девушки-подростка - РИА Новости, 31.08.2023
Бастрыкин взял на контроль дело о похищении мигрантом девушки-подростка
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о похищении в Калининграде 16-летней девушки мигрантом из Узбекистана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:16
2023-08-31T19:16
2023-08-31T19:16
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
калининград
узбекистан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о похищении в Калининграде 16-летней девушки мигрантом из Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Калининградской области Дмитрию Анатольевичу Бочарову принять меры к заключению фигуранта уголовного дела под стражу", - говорится в релизе. Кроме того, Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. По данным следствия, мигрант из Узбекистана, работавший конюхом в одном из конных клубов региона, попытался вывезти 16-летнюю девушку в Среднюю Азию. Подросток смогла сообщить работникам аэропорта об этой ситуации, в итоге ее похитителя задержали, а ее отправили в больницу.
https://ria.ru/20230731/intsident-1887390879.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), калининград, узбекистан
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Калининград, Узбекистан
Бастрыкин взял на контроль дело о похищении мигрантом девушки-подростка
Бастрыкин взял на контроль дело о похищении мигрантом девушки в Калининграде