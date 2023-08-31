https://ria.ru/20230831/covid-19-1893413112.html

В ООН осудили нежелание Запада отказаться от прав на вакцины от COVID-19

В ООН осудили нежелание Запада отказаться от прав на вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2023

В ООН осудили нежелание Запада отказаться от прав на вакцины от COVID-19

Нежелание западных стран отказаться от своих прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 нарушает обязательства по недискриминации, говорится РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:12

2023-08-31T15:12

2023-08-31T15:12

антониу гутерреш

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ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости. Нежелание западных стран отказаться от своих прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 нарушает обязательства по недискриминации, говорится в заявлении комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). "Комитет ООН предупреждает, что настойчивый отказ Северных стран отказаться от прав интеллектуальной собственности на вакцину против COVID-19 нарушает гарантию недискриминации", - сказано в документе. ООН призывает Германию, Швейцарию, Великобританию и США отказаться от прав интеллектуальной собственности на средства защиты от пандемии COVID-19, вакцины, методы лечения или технологии здравоохранения, чтобы "полностью уважать" права человека. "Нынешние проблемы неравенства могут быть значительно смягчены путем совместного доступа к правам интеллектуальной собственности на патенты, сохраняющие жизнь, на вакцины, методы лечения и связанные с ними технологии, которые в настоящее время зарезервированы несколькими странами глобального Севера", - указали в комитете. По мнению членов комитета, этот отказ "вызывает обеспокоенность" по поводу обязательств государств-участников в соответствии с международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В августе прошлого года фармакологическая компания Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech, утверждая, что те использовали защищенные патентами технологии для создания вакцины против коронавируса. Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш говорил, что неравенство в распределении вакцин приводит к активному распространению новых штаммов COVID-19 и продолжению экономических проблем.

https://ria.ru/20230821/koronavirus-1891253449.html

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антониу гутерреш, в мире, оон, коронавирус covid-19, германия, швейцария, великобритания, сша