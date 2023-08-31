Посол США в Японии обвинил КНР в высоком уровне смертности из-за COVID-19
Посол США в Токио Эмануэль: политика КНР увеличила смертность из-за COVID-19
© AP Photo / Andy WongПрохожие в масках в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Прохожие в масках в Пекине. Архивное фото
ТОКИО, 31 авг - РИА Новости. Посол США в Японии Рам Эмануэль в статье для издания "Никкэй" обвинил Китай в непрозрачности во время начала пандемии коронавируса и задался вопросом, сколько жизней можно было бы спасти, если бы Пекин "действовал хотя бы с долей той открытости и международного сотрудничества, которые Япония демонстрирует" по вопросу сброса воды с АЭС "Фукусима-1".
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"Существует резкий контраст и урок, что предстоит извлечь, если сравнить доскональность Японии в урегулировании вопроса о воде с АЭС и подход Китая к вызовам здоровью людей, которые на его собственном заднем дворе, включая птичий грипп, SARS и COVID-19", - отмечает дипломат в своей статье.
По словам Эмануэля, "невозможно не задаваться вопросом, насколько отличной было бы ситуация с людским здоровьем и сколько жизней можно было бы спасти, если бы Китай продемонстрировал хотя бы долю той открытости и международного сотрудничества, с которым Япония действует по вопросу Фукусимы".
"В тех же случаях действия Китая были отмечены отсутствием прозрачности, ответственности или же своевременного информирования международного сообщества. Это не только препятствовало эффективному реагированию в реальном времени, но и привело к потере бесчисленных жизней", - добавил он.
Согласно информации ВОЗ на 30 августа 2023 года, во всем мире было зарегистрировано более 770,06 миллиона подтвержденных случаев и почти 6,96 миллиона смертей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 миллионов.
США ранее публично объявили о расследовании истоков происхождения коронавируса, после чего Уханьский институт в Китае оказался в фокусе пристального внимания американского правительства. Впоследствии Штаты обвиняли это исследовательское учреждение в отказе сотрудничать по расследованию и предоставить запрошенную документацию. Разведсообщество США давало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса - утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного.
ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.