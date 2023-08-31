https://ria.ru/20230831/chaplygin-1893414241.html

Центр "Мой бизнес" открыли в Чаплыгине Липецкой области

Центр "Мой бизнес" открыли в Чаплыгине Липецкой области - РИА Новости, 31.08.2023

Центр "Мой бизнес" открыли в Чаплыгине Липецкой области

Представительство Центра "Мой бизнес" открылось в городе Чаплыгин Липецкой области; теперь здесь в режиме одного окна доступны более 50 видов государственных и... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:15

2023-08-31T15:15

2023-08-31T15:15

липецкая область

липецк

елец

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852620131_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_6818aa7fc256727c0d8235871d670872.jpg

ЛИПЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Представительство Центра "Мой бизнес" открылось в городе Чаплыгин Липецкой области; теперь здесь в режиме одного окна доступны более 50 видов государственных и муниципальных услуг, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, тут представители малого и среднего бизнеса смогут получить консультацию или юридические услуги, а для начинающих бизнесменов проводятся обучающие семинары и тренинги. Артамонов отметил, что на данный момент помимо Чаплыгина филиал Центра "Мой бизнес" находится в Липецке и Ельце. До конца года запланировано открытие таких окон в Данкове и Задонске. "В Липецкой области постоянно расширяется число мер поддержки для предпринимательского сообщества, а получение услуг для бизнеса становится все более доступным и прозрачным", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230830/biznes-1893086363.html

липецк

елец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, елец, игорь артамонов