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Центр "Мой бизнес" открыли в Чаплыгине Липецкой области - РИА Новости, 31.08.2023
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Липецкая область
 
15:15 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/chaplygin-1893414241.html
Центр "Мой бизнес" открыли в Чаплыгине Липецкой области
Центр "Мой бизнес" открыли в Чаплыгине Липецкой области - РИА Новости, 31.08.2023
Центр "Мой бизнес" открыли в Чаплыгине Липецкой области
Представительство Центра "Мой бизнес" открылось в городе Чаплыгин Липецкой области; теперь здесь в режиме одного окна доступны более 50 видов государственных и... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:15
2023-08-31T15:15
липецкая область
липецк
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Представительство Центра "Мой бизнес" открылось в городе Чаплыгин Липецкой области; теперь здесь в режиме одного окна доступны более 50 видов государственных и муниципальных услуг, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, тут представители малого и среднего бизнеса смогут получить консультацию или юридические услуги, а для начинающих бизнесменов проводятся обучающие семинары и тренинги. Артамонов отметил, что на данный момент помимо Чаплыгина филиал Центра "Мой бизнес" находится в Липецке и Ельце. До конца года запланировано открытие таких окон в Данкове и Задонске. "В Липецкой области постоянно расширяется число мер поддержки для предпринимательского сообщества, а получение услуг для бизнеса становится все более доступным и прозрачным", – сказал Артамонов.
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липецк, елец, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Елец, Игорь Артамонов

Центр "Мой бизнес" открыли в Чаплыгине Липецкой области

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Представительство Центра "Мой бизнес" открылось в городе Чаплыгин Липецкой области; теперь здесь в режиме одного окна доступны более 50 видов государственных и муниципальных услуг, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, тут представители малого и среднего бизнеса смогут получить консультацию или юридические услуги, а для начинающих бизнесменов проводятся обучающие семинары и тренинги.
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Артамонов отметил, что на данный момент помимо Чаплыгина филиал Центра "Мой бизнес" находится в Липецке и Ельце. До конца года запланировано открытие таких окон в Данкове и Задонске.
"В Липецкой области постоянно расширяется число мер поддержки для предпринимательского сообщества, а получение услуг для бизнеса становится все более доступным и прозрачным", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкЕлецИгорь Артамонов
 
 
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