https://ria.ru/20230831/burkina-faso-1893301782.html

СМИ: власти Буркина-Фасо одобрили законопроект об отправке военных в Нигер

СМИ: власти Буркина-Фасо одобрили законопроект об отправке военных в Нигер - РИА Новости, 31.08.2023

СМИ: власти Буркина-Фасо одобрили законопроект об отправке военных в Нигер

Совет министров Буркина-Фасо одобрил законопроект об отправке военного контингента в Нигер, сообщает издание Burkina24. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T06:30

2023-08-31T06:30

2023-08-31T06:30

нигер

буркина-фасо

абуджа

мохамед базум

в мире

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Совет министров Буркина-Фасо одобрил законопроект об отправке военного контингента в Нигер, сообщает издание Burkina24. "Совет одобрил проект закона о разрешении на отправку военного контингента Буркина-Фасо в Республику Нигер. Это решение полностью соответствует стратегическим обязательствам нашей страны", - говорится в сообщении издания. Министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали отметил, что отправка контингента Буркина-Фасо в Нигер позволит улучшить борьбу с терроризмом. Он также добавил, что безопасность Нигера тесно связана с безопасностью Буркина-Фасо. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230831/senegal-1893297412.html

нигер

буркина-фасо

абуджа

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нигер, буркина-фасо, абуджа, мохамед базум, в мире