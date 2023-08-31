Бортпроводников, спасших младенца в самолете, представят к награде
Бортпроводников "Аэрофлота", спасших младенца в самолете, представят к награде
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр транспорта Виталий Савельев поручил представить к наградам бортпроводников "Аэрофлота", спасших жизнь младенца во время полета, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Экипаж воздушного судна проявил мужество при выполнении своего служебного долга. Их незамедлительная реакция, а также применение на практике полученных во время профессиональной подготовки знаний и навыков позволили избежать трагедии. Бортпроводники будут отмечены ведомственными наградами", — сказал глава Минтранса.
К наградам представили бортпроводников Людмилу Лелюк, Анастасию Калитенко, Анну Лескову, Ольгу Саплину и Марину Фролову.
Во время посадки рейса SU 1118 Москва — Сочи 28 августа младенец в возрасте 13 дней, находившийся на борту с родителями, внезапно перестал дышать. При отсутствии врачей среди пассажиров бортпроводники приступили к оказанию первой медицинской помощи и сердечно-легочной реанимации ребенка. Благодаря их умелым и своевременным действиям младенец задышал самостоятельно.
Сразу после посадки и открытия двери врачи скорой помощи осмотрели ребенка и госпитализировали. По информации, поступившей из городской клинической больницы, его жизни сейчас ничто не угрожает.
В авиакомпании сотрудников премировали и также поощрили высшей корпоративной наградой авиакомпании — почетным знаком "Отличник Аэрофлота".