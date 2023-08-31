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Бортпроводников, спасших младенца в самолете, представят к награде - РИА Новости, 31.08.2023
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11:56 31.08.2023 (обновлено: 12:46 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/bortprovodniki-1893352972.html
Бортпроводников, спасших младенца в самолете, представят к награде
Бортпроводников, спасших младенца в самолете, представят к награде - РИА Новости, 31.08.2023
Бортпроводников, спасших младенца в самолете, представят к награде
Министр транспорта Виталий Савельев поручил представить к наградам бортпроводников "Аэрофлота", спасших жизнь младенца во время полета, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:56
2023-08-31T12:46
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр транспорта Виталий Савельев поручил представить к наградам бортпроводников "Аэрофлота", спасших жизнь младенца во время полета, сообщила пресс-служба ведомства. &quot;Экипаж воздушного судна проявил мужество при выполнении своего служебного долга. Их незамедлительная реакция, а также применение на практике полученных во время профессиональной подготовки знаний и навыков позволили избежать трагедии. Бортпроводники будут отмечены ведомственными наградами&quot;, — сказал глава Минтранса.К наградам представили бортпроводников Людмилу Лелюк, Анастасию Калитенко, Анну Лескову, Ольгу Саплину и Марину Фролову. Во время посадки рейса SU 1118 Москва — Сочи 28 августа младенец в возрасте 13 дней, находившийся на борту с родителями, внезапно перестал дышать. При отсутствии врачей среди пассажиров бортпроводники приступили к оказанию первой медицинской помощи и сердечно-легочной реанимации ребенка. Благодаря их умелым и своевременным действиям младенец задышал самостоятельно. Сразу после посадки и открытия двери врачи скорой помощи осмотрели ребенка и госпитализировали. По информации, поступившей из городской клинической больницы, его жизни сейчас ничто не угрожает. В авиакомпании сотрудников премировали и также поощрили высшей корпоративной наградой авиакомпании — почетным знаком "Отличник Аэрофлота".
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общество, аэрофлот, россия
Хорошие новости, Общество, Аэрофлот, Россия
Бортпроводников, спасших младенца в самолете, представят к награде

Бортпроводников "Аэрофлота", спасших младенца в самолете, представят к награде

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр транспорта Виталий Савельев поручил представить к наградам бортпроводников "Аэрофлота", спасших жизнь младенца во время полета, сообщила пресс-служба ведомства.
«

"Экипаж воздушного судна проявил мужество при выполнении своего служебного долга. Их незамедлительная реакция, а также применение на практике полученных во время профессиональной подготовки знаний и навыков позволили избежать трагедии. Бортпроводники будут отмечены ведомственными наградами", — сказал глава Минтранса.

К наградам представили бортпроводников Людмилу Лелюк, Анастасию Калитенко, Анну Лескову, Ольгу Саплину и Марину Фролову.
Во время посадки рейса SU 1118 МоскваСочи 28 августа младенец в возрасте 13 дней, находившийся на борту с родителями, внезапно перестал дышать. При отсутствии врачей среди пассажиров бортпроводники приступили к оказанию первой медицинской помощи и сердечно-легочной реанимации ребенка. Благодаря их умелым и своевременным действиям младенец задышал самостоятельно.
Сразу после посадки и открытия двери врачи скорой помощи осмотрели ребенка и госпитализировали. По информации, поступившей из городской клинической больницы, его жизни сейчас ничто не угрожает.
В авиакомпании сотрудников премировали и также поощрили высшей корпоративной наградой авиакомпании — почетным знаком "Отличник Аэрофлота".
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