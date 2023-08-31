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Бортпроводников, спасших младенца в самолете, представят к награде

Бортпроводников, спасших младенца в самолете, представят к награде - РИА Новости, 31.08.2023

Бортпроводников, спасших младенца в самолете, представят к награде

Министр транспорта Виталий Савельев поручил представить к наградам бортпроводников "Аэрофлота", спасших жизнь младенца во время полета, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:56

2023-08-31T11:56

2023-08-31T12:46

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министр транспорта Виталий Савельев поручил представить к наградам бортпроводников "Аэрофлота", спасших жизнь младенца во время полета, сообщила пресс-служба ведомства. "Экипаж воздушного судна проявил мужество при выполнении своего служебного долга. Их незамедлительная реакция, а также применение на практике полученных во время профессиональной подготовки знаний и навыков позволили избежать трагедии. Бортпроводники будут отмечены ведомственными наградами", — сказал глава Минтранса.К наградам представили бортпроводников Людмилу Лелюк, Анастасию Калитенко, Анну Лескову, Ольгу Саплину и Марину Фролову. Во время посадки рейса SU 1118 Москва — Сочи 28 августа младенец в возрасте 13 дней, находившийся на борту с родителями, внезапно перестал дышать. При отсутствии врачей среди пассажиров бортпроводники приступили к оказанию первой медицинской помощи и сердечно-легочной реанимации ребенка. Благодаря их умелым и своевременным действиям младенец задышал самостоятельно. Сразу после посадки и открытия двери врачи скорой помощи осмотрели ребенка и госпитализировали. По информации, поступившей из городской клинической больницы, его жизни сейчас ничто не угрожает. В авиакомпании сотрудников премировали и также поощрили высшей корпоративной наградой авиакомпании — почетным знаком "Отличник Аэрофлота".

https://ria.ru/20230830/spasenie-1893064423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, аэрофлот, россия