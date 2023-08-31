https://ria.ru/20230831/biometriya-1893300089.html

Россиянам объяснили, как отказаться от сдачи биометрии в ЕБС

Россиянам объяснили, как отказаться от сдачи биометрии в ЕБС - РИА Новости, 31.08.2023

Россиянам объяснили, как отказаться от сдачи биометрии в ЕБС

Россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября — конкретных сроков для отказа от их... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T05:36

2023-08-31T05:36

2023-08-31T14:51

игорь поздняков

роскачество

профиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844120595_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_1c9cfec3f4635f5e321d7900011ddaa1.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября — конкретных сроков для отказа от их хранения и использования нет, рассказали РИА Новости в Роскачестве. С 1 июня в силу вступил закон, согласно которому биометрические персональные данные будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы (ЕБС). Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны передать эти данные до 30 сентября 2023 года. При этом организации должны за 30 дней уведомить клиентов о том, что их биометрические данные будут передаваться в ЕБС. "Активно обсуждается информация о том, что отказаться от передачи и использования своих биометрических данных можно только до 1 сентября и после этой даты уже ничего нельзя сделать. На самом деле это не так", — говорится в сообщении. Там уточнили, что "конкретных сроков для отказа от хранения и использования биометрических данных в базе нет".Так, гражданин в любой момент может отказаться от сбора и хранения данных, а также оформить запрет на хранение биометрии — для этого нужно обратиться в МФЦ. Этот запрет впоследствии также можно отозвать. "Если данные были собраны, то согласия на их размещение в Единой биометрической системе не запросят, но остается возможность отозвать разрешение использовать биометрические данные. Для этого нужно направить оператору Единой биометрической системы требование о блокировании, удалении, уничтожении биометрических персональных данных и (или) векторов Единой биометрической системы", — прокомментировал заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков. В случае отказа пользователь теряет возможность пользоваться услугами, предоставляемыми с биометрией: например, платить с идентификацией голосом или по лицу. Чтобы отказаться от использования биометрии конкретной организацией, пользователь может оформить отказ непосредственно в этой организации. Некоторые компании позволяют сделать это в онлайн-формате. Отозвать согласие можно будет и через "Госуслуги". В "Профиле" появился раздел "Биометрия", где пользователь может увидеть, какие согласия он оформлял. С 2024 года там можно будет отозвать ранее данные согласия, а также направить требование об уничтожении биометрических данных.

https://ria.ru/20230718/biometriya-1884769290.html

https://ria.ru/20230727/poezda-1886643733.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь поздняков, роскачество, профиль