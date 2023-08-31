https://ria.ru/20230831/biometriya-1893300089.html
Россиянам объяснили, как отказаться от сдачи биометрии в ЕБС
Россиянам объяснили, как отказаться от сдачи биометрии в ЕБС - РИА Новости, 31.08.2023
Россиянам объяснили, как отказаться от сдачи биометрии в ЕБС
Россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября — конкретных сроков для отказа от их... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T05:36
2023-08-31T05:36
2023-08-31T14:51
игорь поздняков
роскачество
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября — конкретных сроков для отказа от их хранения и использования нет, рассказали РИА Новости в Роскачестве. С 1 июня в силу вступил закон, согласно которому биометрические персональные данные будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы (ЕБС). Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны передать эти данные до 30 сентября 2023 года. При этом организации должны за 30 дней уведомить клиентов о том, что их биометрические данные будут передаваться в ЕБС. "Активно обсуждается информация о том, что отказаться от передачи и использования своих биометрических данных можно только до 1 сентября и после этой даты уже ничего нельзя сделать. На самом деле это не так", — говорится в сообщении. Там уточнили, что "конкретных сроков для отказа от хранения и использования биометрических данных в базе нет".Так, гражданин в любой момент может отказаться от сбора и хранения данных, а также оформить запрет на хранение биометрии — для этого нужно обратиться в МФЦ. Этот запрет впоследствии также можно отозвать. "Если данные были собраны, то согласия на их размещение в Единой биометрической системе не запросят, но остается возможность отозвать разрешение использовать биометрические данные. Для этого нужно направить оператору Единой биометрической системы требование о блокировании, удалении, уничтожении биометрических персональных данных и (или) векторов Единой биометрической системы", — прокомментировал заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков. В случае отказа пользователь теряет возможность пользоваться услугами, предоставляемыми с биометрией: например, платить с идентификацией голосом или по лицу. Чтобы отказаться от использования биометрии конкретной организацией, пользователь может оформить отказ непосредственно в этой организации. Некоторые компании позволяют сделать это в онлайн-формате. Отозвать согласие можно будет и через "Госуслуги". В "Профиле" появился раздел "Биометрия", где пользователь может увидеть, какие согласия он оформлял. С 2024 года там можно будет отозвать ранее данные согласия, а также направить требование об уничтожении биометрических данных.
https://ria.ru/20230718/biometriya-1884769290.html
https://ria.ru/20230727/poezda-1886643733.html
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игорь поздняков, роскачество, профиль
Игорь Поздняков, Роскачество, Профиль
Россиянам объяснили, как отказаться от сдачи биометрии в ЕБС
Роскачество: россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных в ЕБС
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россияне смогут отказаться от передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября — конкретных сроков для отказа от их хранения и использования нет, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
С 1 июня в силу вступил закон, согласно которому биометрические персональные данные будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы (ЕБС). Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны передать эти данные до 30 сентября 2023 года. При этом организации должны за 30 дней уведомить клиентов о том, что их биометрические данные будут передаваться в ЕБС.
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"Активно обсуждается информация о том, что отказаться от передачи и использования своих биометрических данных можно только до 1 сентября и после этой даты уже ничего нельзя сделать. На самом деле это не так", — говорится в сообщении. Там уточнили, что "конкретных сроков для отказа от хранения и использования биометрических данных в базе нет".
Так, гражданин в любой момент может отказаться от сбора и хранения данных, а также оформить запрет на хранение биометрии — для этого нужно обратиться в МФЦ. Этот запрет впоследствии также можно отозвать.
"Если данные были собраны, то согласия на их размещение в Единой биометрической системе не запросят, но остается возможность отозвать разрешение использовать биометрические данные. Для этого нужно направить оператору Единой биометрической системы требование о блокировании, удалении, уничтожении биометрических персональных данных и (или) векторов Единой биометрической системы", — прокомментировал заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков
.
В случае отказа пользователь теряет возможность пользоваться услугами, предоставляемыми с биометрией: например, платить с идентификацией голосом или по лицу.
Чтобы отказаться от использования биометрии конкретной организацией, пользователь может оформить отказ непосредственно в этой организации. Некоторые компании позволяют сделать это в онлайн-формате. Отозвать согласие можно будет и через "Госуслуги". В "Профиле
" появился раздел "Биометрия", где пользователь может увидеть, какие согласия он оформлял. С 2024 года там можно будет отозвать ранее данные согласия, а также направить требование об уничтожении биометрических данных.
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