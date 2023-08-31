https://ria.ru/20230831/bilet-1893296011.html

РЖД работают над упрощением покупки билетов онлайн

РЖД работают над упрощением покупки билетов онлайн - РИА Новости, 31.08.2023

РЖД работают над упрощением покупки билетов онлайн

РЖД работают над упрощением покупки билетов онлайн на поезда дальнего следования и электрички, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T03:13

2023-08-31T03:13

2023-08-31T03:13

ржд

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. РЖД работают над упрощением покупки билетов онлайн на поезда дальнего следования и электрички, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. При покупке на сайте РЖД билета туда-обратно после ввода маршрута в настоящее время предлагается выбрать дату, потом поезд, класс обслуживания и далее, вместо того чтобы посмотреть билет обратно, сразу предлагается ввести данные пассажиров. РИА Новости поинтересовалось у компании, будет ли меняться этот алгоритм. "Относительно билетов "Туда и обратно" в настоящее время ведется работа над улучшением дизайна и удобства для пользователей", - сообщили в пресс-службе РЖД. Приложение "РЖД Пассажирам" и сайт РЖД, напомнили в компании, могут сохранять данные пассажиров, и их не надо вносить каждый раз, а достаточно просто выбрать пассажира из списка. "Можно заранее внести данные нужных пассажиров в разделе "Пассажиры" в меню приложения – это, кстати, помогает уменьшить время покупки билета в пиковые моменты, когда купить билет нужно быстро", - пояснили в РЖД. Компания также планирует в 2023 году сделать ряд обновлений в своем мобильном приложении. "Планируем упростить покупку билетов на пригородные поезда, чтобы этот процесс был максимально быстрым и выгодным", - рассказали в компании. РЖД уже открыли в приложении блок "В поезде". Здесь пассажиры могут видеть, в какой точке сейчас находятся, какую станцию проехали и какая следующая, сколько времени до следующей остановки. "В ближайшее время будет увеличиваться количество услуг в этом блоке. Например, планируем сделать качественный путеводитель по проезжаемому маршруту", - анонсировали в компании.

https://ria.ru/20230831/bilety-1893293301.html

https://ria.ru/20230831/bilet-1893290984.html

https://ria.ru/20230830/rzhd-1893044370.html

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