https://ria.ru/20230831/bilet-1893290984.html

РЖД раскрыли "секрет" покупки билета в купе сразу на два нижних места

РЖД раскрыли "секрет" покупки билета в купе сразу на два нижних места - РИА Новости, 31.08.2023

РЖД раскрыли "секрет" покупки билета в купе сразу на два нижних места

Купить билет в приложении РЖД сразу на две нижние полки купе – для себя и попутчика – можно, выбрав специальные требования к местам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T01:05

2023-08-31T01:05

2023-08-31T01:28

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Купить билет в приложении РЖД сразу на две нижние полки купе – для себя и попутчика – можно, выбрав специальные требования к местам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ряд пассажиров в беседе с РИА Новости посетовали, что у них возникают сложности при покупке билетов на двоих пассажиров в купе на два нижних места – приложение дает выбрать только нижнее и верхнее, сразу три места или четыре."Используемая на железных дорогах России система бронирования билетов на поезда дальнего следования (АСУ "Экспресс-3") не имеет технологической возможности указания отдельных мест в вагоне в рамках одного заказа. При оформлении заказа передается неразрывный диапазон номеров в вагоне, например, 005-008, а также опциональные требования к оформляемым местам. В случае оформления одного места передается диапазон из одного номера, например, 005-005", - сообщили в РЖД.Там рассказали, что для возможности выбора двух нижних мест в одном купе в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" в 2017 году реализована возможность указания требований к местам."Пассажир выбирает диапазон мест, потом переходит, добавляет в заказ нужное ему число пассажиров (например, два человека) и затем в специальном поле "требования к местам" в верхней части страницы указывает нужные требования – два нижних места, два верхних места, нижнее и верхнее. Дополнительно можно указать требования к расположению мест – "два нижних" и в одном купе или в одном отсеке плацкартного вагона", - разъяснили порядок действий в компании.

https://ria.ru/20230830/rzhd-1893044370.html

https://ria.ru/20230829/rzhd-1892817450.html

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ржд, россия