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Таблетки не помогут. В США разоблачили Байдена - РИА Новости, 31.08.2023
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02:54 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/bayden-1893294666.html
Таблетки не помогут. В США разоблачили Байдена
Таблетки не помогут. В США разоблачили Байдена - РИА Новости, 31.08.2023
Таблетки не помогут. В США разоблачили Байдена
Джо Байден в частном порядке признавался в усталости из-за своего возраста, следует из книги политического обозревателя Франклина Фоэра "Последний политик" о... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T02:54
2023-08-31T02:54
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Джо Байден в частном порядке признавался в усталости из-за своего возраста, следует из книги политического обозревателя Франклина Фоэра "Последний политик" о его президентстве."В частном порядке он иногда признавался, что чувствует себя усталым", - приводит издание Guardian выдержки из книги, которая поступит в продажу на следующей неделе.Как пишет Фоэр, "было поразительно", что американский лидер проводил так мало утренних собраний и публичных мероприятий. "Его публичный имидж отражал физический упадок и притупление умственных способностей, которым не могут противостоять никакие таблетки или режим тренировок", - говорится в книге.Преклонные годы главы Белого дома стали помехой для его активной публичной деятельности, пишет автор. При этом он утверждает, что "огромный политический опыт" Байдена стал для него важным достоинством.Фоэр не приводит источник высказываний Байдена, при этом издатель книги Penguin Random House сообщил, что она основана на "беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников, которые окружали Байдена на протяжении десятилетий".Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. Он неоднократно шутил о своем возрасте, признавая обоснованность подобных вопросов, однако заявлял, что находится "в самом расцвете сил".Согласно результатам опроса Ассошиэйтед Пресс – NORC, свыше трех четвертей американцев полагают, что действующий президент слишком стар, чтобы эффективно исполнять полномочия главы государства в случае избрания на второй срок.
https://ria.ru/20230830/bayden-1893053428.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Таблетки не помогут. В США разоблачили Байдена

Guardian: Байден в частном порядке признавался в усталости из-за возраста

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Джо Байден в частном порядке признавался в усталости из-за своего возраста, следует из книги политического обозревателя Франклина Фоэра "Последний политик" о его президентстве.
"В частном порядке он иногда признавался, что чувствует себя усталым", - приводит издание Guardian выдержки из книги, которая поступит в продажу на следующей неделе.
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Как пишет Фоэр, "было поразительно", что американский лидер проводил так мало утренних собраний и публичных мероприятий. "Его публичный имидж отражал физический упадок и притупление умственных способностей, которым не могут противостоять никакие таблетки или режим тренировок", - говорится в книге.
Преклонные годы главы Белого дома стали помехой для его активной публичной деятельности, пишет автор. При этом он утверждает, что "огромный политический опыт" Байдена стал для него важным достоинством.
Фоэр не приводит источник высказываний Байдена, при этом издатель книги Penguin Random House сообщил, что она основана на "беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников, которые окружали Байдена на протяжении десятилетий".
Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. Он неоднократно шутил о своем возрасте, признавая обоснованность подобных вопросов, однако заявлял, что находится "в самом расцвете сил".
Согласно результатам опроса Ассошиэйтед Пресс – NORC, свыше трех четвертей американцев полагают, что действующий президент слишком стар, чтобы эффективно исполнять полномочия главы государства в случае избрания на второй срок.
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