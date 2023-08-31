https://ria.ru/20230831/bayden-1893288789.html

Байден разозлился на замявших слова о Путине помощников, говорится в книге

Байден разозлился на замявших слова о Путине помощников, говорится в книге - РИА Новости, 31.08.2023

Байден разозлился на замявших слова о Путине помощников, говорится в книге

Президент США Джо Байден рассердился на помощников, которые бросились дезавуировать его экспромт о недопустимости пребывания Владимира Путина у власти в России, РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T00:25

2023-08-31T00:25

2023-08-31T01:06

россия

сша

варшава

джо байден

владимир путин

джон кеннеди (политик)

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассердился на помощников, которые бросились дезавуировать его экспромт о недопустимости пребывания Владимира Путина у власти в России, говорится к готовящейся к публикации книге. В марте прошлого года Байден произнес в Варшаве большую речь о конфликте на Украине и завершил выступление словами: "Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти". В окружении президента тогда оперативно разъяснили, что сказанное было импровизацией, а не отражением нового политического курса Америки, и речь не шла о "смене режима" в России, несмотря на все к нему претензии. "Он знал, что ошибся, но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком, кипятился он в разговорах с друзьями. Неужели с Джоном Кеннеди когда-нибудь так нянчились?" - пишет Франклин Фойер в книге "Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки". Выдержки из нее публикует интернет-издание Axios. Неоднозначное высказывание затмило всю остальную варшавскую речь, которая обещала Байдену почет и уважение, которые он "заслужил и которых жаждал", сказано в отрывке. Книга, которая поступит в продажу во вторник, позиционируется как "исчерпывающая инсайдерская история первых двух лет президентства Байдена" и написана на основе бесед с тремя сотнями источников.

https://ria.ru/20230830/skandal-1893147930.html

https://ria.ru/20230823/bayden-1891643722.html

россия

сша

варшава

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россия, сша, варшава, джо байден, владимир путин, джон кеннеди (политик), в мире