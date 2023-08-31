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Байден разозлился на замявших слова о Путине помощников, говорится в книге - РИА Новости, 31.08.2023
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00:25 31.08.2023 (обновлено: 01:06 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/bayden-1893288789.html
Байден разозлился на замявших слова о Путине помощников, говорится в книге
Байден разозлился на замявших слова о Путине помощников, говорится в книге - РИА Новости, 31.08.2023
Байден разозлился на замявших слова о Путине помощников, говорится в книге
Президент США Джо Байден рассердился на помощников, которые бросились дезавуировать его экспромт о недопустимости пребывания Владимира Путина у власти в России, РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T00:25
2023-08-31T01:06
россия
сша
варшава
джо байден
владимир путин
джон кеннеди (политик)
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассердился на помощников, которые бросились дезавуировать его экспромт о недопустимости пребывания Владимира Путина у власти в России, говорится к готовящейся к публикации книге. В марте прошлого года Байден произнес в Варшаве большую речь о конфликте на Украине и завершил выступление словами: "Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти". В окружении президента тогда оперативно разъяснили, что сказанное было импровизацией, а не отражением нового политического курса Америки, и речь не шла о "смене режима" в России, несмотря на все к нему претензии. "Он знал, что ошибся, но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком, кипятился он в разговорах с друзьями. Неужели с Джоном Кеннеди когда-нибудь так нянчились?" - пишет Франклин Фойер в книге "Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки". Выдержки из нее публикует интернет-издание Axios. Неоднозначное высказывание затмило всю остальную варшавскую речь, которая обещала Байдену почет и уважение, которые он "заслужил и которых жаждал", сказано в отрывке. Книга, которая поступит в продажу во вторник, позиционируется как "исчерпывающая инсайдерская история первых двух лет президентства Байдена" и написана на основе бесед с тремя сотнями источников.
https://ria.ru/20230830/skandal-1893147930.html
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россия, сша, варшава, джо байден, владимир путин, джон кеннеди (политик), в мире
Россия, США, Варшава, Джо Байден, Владимир Путин, Джон Кеннеди (политик), В мире
Байден разозлился на замявших слова о Путине помощников, говорится в книге

Книга Фойера: Байден рассердился на помощников, пытавшихся замять слова о Путине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден рассердился на помощников, которые бросились дезавуировать его экспромт о недопустимости пребывания Владимира Путина у власти в России, говорится к готовящейся к публикации книге.
В марте прошлого года Байден произнес в Варшаве большую речь о конфликте на Украине и завершил выступление словами: "Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти". В окружении президента тогда оперативно разъяснили, что сказанное было импровизацией, а не отражением нового политического курса Америки, и речь не шла о "смене режима" в России, несмотря на все к нему претензии.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Вчера, 13:36
"Он знал, что ошибся, но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком, кипятился он в разговорах с друзьями. Неужели с Джоном Кеннеди когда-нибудь так нянчились?" - пишет Франклин Фойер в книге "Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки".
Выдержки из нее публикует интернет-издание Axios.
Неоднозначное высказывание затмило всю остальную варшавскую речь, которая обещала Байдену почет и уважение, которые он "заслужил и которых жаждал", сказано в отрывке.
Книга, которая поступит в продажу во вторник, позиционируется как "исчерпывающая инсайдерская история первых двух лет президентства Байдена" и написана на основе бесед с тремя сотнями источников.
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23 августа, 05:19
 
РоссияСШАВаршаваДжо БайденВладимир ПутинДжон Кеннеди (политик)В мире
 
 
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