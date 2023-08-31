https://ria.ru/20230831/avstraliya-1893518235.html

В Австралии призвали держаться в стороне от Украины

В Австралии призвали держаться в стороне от Украины - РИА Новости, 31.08.2023

В Австралии призвали держаться в стороне от Украины

Австралийский сенатор Ральф Бабет призвал держаться в стороне от Украины и не направлять помощь Киеву. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T22:07

2023-08-31T22:07

2023-08-31T22:07

в мире

украина

австралия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Австралийский сенатор Ральф Бабет призвал держаться в стороне от Украины и не направлять помощь Киеву. "Нам надо держаться в стороне. У нас есть свои проблемы, которые надо решать, и нам не надо толкать русских ближе к китайцам... Нам не нужно посылать туда (на Украину) деньги", - сказал представляющий Единую австралийскую партию сенатор, выступая в подкасте Opposition Program. Австралия участвует в оказании военной помощи Украине, направляя туда, в частности, бронестранспортеры Bushmaster. Кроме того, австралийские инструкторы тренируют в Великобритании украинских военных.

https://ria.ru/20230830/khakery-1893253700.html

украина

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в мире, украина, австралия, киев