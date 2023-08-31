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В Австралии призвали держаться в стороне от Украины - РИА Новости, 31.08.2023
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22:07 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/avstraliya-1893518235.html
В Австралии призвали держаться в стороне от Украины
В Австралии призвали держаться в стороне от Украины - РИА Новости, 31.08.2023
В Австралии призвали держаться в стороне от Украины
Австралийский сенатор Ральф Бабет призвал держаться в стороне от Украины и не направлять помощь Киеву. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T22:07
2023-08-31T22:07
в мире
украина
австралия
киев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Австралийский сенатор Ральф Бабет призвал держаться в стороне от Украины и не направлять помощь Киеву. "Нам надо держаться в стороне. У нас есть свои проблемы, которые надо решать, и нам не надо толкать русских ближе к китайцам... Нам не нужно посылать туда (на Украину) деньги", - сказал представляющий Единую австралийскую партию сенатор, выступая в подкасте Opposition Program. Австралия участвует в оказании военной помощи Украине, направляя туда, в частности, бронестранспортеры Bushmaster. Кроме того, австралийские инструкторы тренируют в Великобритании украинских военных.
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в мире, украина, австралия, киев
В мире, Украина, Австралия, Киев
В Австралии призвали держаться в стороне от Украины

Австралийский сенатор призвал держаться в стороне от Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный флаг Австралии . Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Австралийский сенатор Ральф Бабет призвал держаться в стороне от Украины и не направлять помощь Киеву.
«
"Нам надо держаться в стороне. У нас есть свои проблемы, которые надо решать, и нам не надо толкать русских ближе к китайцам... Нам не нужно посылать туда (на Украину) деньги", - сказал представляющий Единую австралийскую партию сенатор, выступая в подкасте Opposition Program.
Австралия участвует в оказании военной помощи Украине, направляя туда, в частности, бронестранспортеры Bushmaster. Кроме того, австралийские инструкторы тренируют в Великобритании украинских военных.
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