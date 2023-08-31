https://ria.ru/20230831/ataki-1893392899.html

На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника

На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника - РИА Новости, 31.08.2023

На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 55 украинских военных и 5 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:11

2023-08-31T14:11

2023-08-31T14:17

специальная военная операция на украине

россия

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886015236_0:363:2993:2047_1920x0_80_0_0_7d2d16cb65a44cf668915243f113b708.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 55 украинских военных и 5 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893369724.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, в мире