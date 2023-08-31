https://ria.ru/20230831/ataki-1893392899.html
На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника
На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника - РИА Новости, 31.08.2023
На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 55 украинских военных и 5 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:11
2023-08-31T14:11
2023-08-31T14:17
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 55 украинских военных и 5 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, В мире
На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника
Минобороны: на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ