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Японский альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске в 90 лет - РИА Новости, 31.08.2023
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09:48 31.08.2023 (обновлено: 10:29 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/alpinizm-1893320376.html
Японский альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске в 90 лет
Японский альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске в 90 лет - РИА Новости, 31.08.2023
Японский альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске в 90 лет
Японский альпинист Юитиро Миура, который в 2013 году стал самым возрастным покорителем Эвереста, успешно совершил восхождение на гору Фудзи в инвалидной коляске РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:48
2023-08-31T10:29
в мире
япония
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ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Японский альпинист Юитиро Миура, который в 2013 году стал самым возрастным покорителем Эвереста, успешно совершил восхождение на гору Фудзи в инвалидной коляске в возрасте 90 лет, сообщило агентство Киодо. "Благодаря всем я смог осуществить свою мечту и покорить вершину. Это великолепно", - цитирует его слова агентство. Финальный этап восхождения японского альпиниста на Фудзи стартовал с девятой базы в 05.15 по местному времени (23.15 среды мск). Для подъема Миура использовал специальную инвалидную коляску для альпинизма, которое во время восхождения с обеих сторон с помощью веревок толкали несколько человек. Группа достигла вершины горы примерно через два часа после начала подъема. Там Юитиро Миуру встретили учащиеся международной старшей школы Clark Memorial, где японец является почетным директором. "Я совершил восхождение в очень веселой компании и никогда этого не забуду", - добавил альпинист. Юитиро Миура трижды покорял Эверест – в 2003, 2008 и 2013 годах – и стал самым пожилым альпинистом, который поднялся на вершину этой горы. В 2020 году он попал в больницу со спинальной эпидуральной гематомой и провел там около восьми месяцев. До настоящего времени самым пожилым альпинистом, покорившим гору Фудзи, по данным агентства Киодо со ссылкой на японскую ассоциацию альпинизма, является Тэйити Игараси, который поднялся на вершину в 1988 году в возрасте 101 года и 10 месяцев.
https://rsport.ria.ru/20230517/alpinizm-1872481506.html
https://ria.ru/20201121/zhizn-radi-vershin-81-letniy-alpinist-gotovitsya-k-novym-rekordam--1585720070.html
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в мире, япония
В мире, Япония
Японский альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске в 90 лет

Киодо: альпинист Юитиро Миура покорил гору Фудзи в инвалидной коляске в 90 лет

© AP Photo / Itsuo InouyeЯпонский альпинист Юитиро Миура
Японский альпинист Юитиро Миура - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Itsuo Inouye
Японский альпинист Юитиро Миура. Архивное фото
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ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Японский альпинист Юитиро Миура, который в 2013 году стал самым возрастным покорителем Эвереста, успешно совершил восхождение на гору Фудзи в инвалидной коляске в возрасте 90 лет, сообщило агентство Киодо.
"Благодаря всем я смог осуществить свою мечту и покорить вершину. Это великолепно", - цитирует его слова агентство.
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Финальный этап восхождения японского альпиниста на Фудзи стартовал с девятой базы в 05.15 по местному времени (23.15 среды мск). Для подъема Миура использовал специальную инвалидную коляску для альпинизма, которое во время восхождения с обеих сторон с помощью веревок толкали несколько человек.
Группа достигла вершины горы примерно через два часа после начала подъема. Там Юитиро Миуру встретили учащиеся международной старшей школы Clark Memorial, где японец является почетным директором.
"Я совершил восхождение в очень веселой компании и никогда этого не забуду", - добавил альпинист.
Юитиро Миура трижды покорял Эверест – в 2003, 2008 и 2013 годах – и стал самым пожилым альпинистом, который поднялся на вершину этой горы. В 2020 году он попал в больницу со спинальной эпидуральной гематомой и провел там около восьми месяцев.
До настоящего времени самым пожилым альпинистом, покорившим гору Фудзи, по данным агентства Киодо со ссылкой на японскую ассоциацию альпинизма, является Тэйити Игараси, который поднялся на вершину в 1988 году в возрасте 101 года и 10 месяцев.
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