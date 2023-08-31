https://ria.ru/20230831/alpinizm-1893320376.html

Японский альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске в 90 лет

Японский альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске в 90 лет - РИА Новости, 31.08.2023

Японский альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске в 90 лет

Японский альпинист Юитиро Миура, который в 2013 году стал самым возрастным покорителем Эвереста, успешно совершил восхождение на гору Фудзи в инвалидной коляске РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T09:48

2023-08-31T09:48

2023-08-31T10:29

в мире

япония

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ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Японский альпинист Юитиро Миура, который в 2013 году стал самым возрастным покорителем Эвереста, успешно совершил восхождение на гору Фудзи в инвалидной коляске в возрасте 90 лет, сообщило агентство Киодо. "Благодаря всем я смог осуществить свою мечту и покорить вершину. Это великолепно", - цитирует его слова агентство. Финальный этап восхождения японского альпиниста на Фудзи стартовал с девятой базы в 05.15 по местному времени (23.15 среды мск). Для подъема Миура использовал специальную инвалидную коляску для альпинизма, которое во время восхождения с обеих сторон с помощью веревок толкали несколько человек. Группа достигла вершины горы примерно через два часа после начала подъема. Там Юитиро Миуру встретили учащиеся международной старшей школы Clark Memorial, где японец является почетным директором. "Я совершил восхождение в очень веселой компании и никогда этого не забуду", - добавил альпинист. Юитиро Миура трижды покорял Эверест – в 2003, 2008 и 2013 годах – и стал самым пожилым альпинистом, который поднялся на вершину этой горы. В 2020 году он попал в больницу со спинальной эпидуральной гематомой и провел там около восьми месяцев. До настоящего времени самым пожилым альпинистом, покорившим гору Фудзи, по данным агентства Киодо со ссылкой на японскую ассоциацию альпинизма, является Тэйити Игараси, который поднялся на вершину в 1988 году в возрасте 101 года и 10 месяцев.

https://rsport.ria.ru/20230517/alpinizm-1872481506.html

https://ria.ru/20201121/zhizn-radi-vershin-81-letniy-alpinist-gotovitsya-k-novym-rekordam--1585720070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония