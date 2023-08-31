https://ria.ru/20230831/abkhaziya-1893377102.html
Пятнадцатилетняя россиянка спасла в Абхазии тонущего мальчика
Пятнадцатилетняя россиянка спасла в Абхазии тонущего мальчика - РИА Новости, 31.08.2023
Пятнадцатилетняя россиянка спасла в Абхазии тонущего мальчика
Пятнадцатилетняя россиянка Алина Смирнова из Вологды спасла в Абхазии тонущего мальчика из Нижнего Тагила, сообщила пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:25
2023-08-31T13:25
2023-08-31T13:33
хорошие новости
в мире
абхазия
вологда
нижний тагил
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893375135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9297c8308aef639f3b90170fefd79153.jpg
СУХУМ, 31 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетняя россиянка Алина Смирнова из Вологды спасла в Абхазии тонущего мальчика из Нижнего Тагила, сообщила пресс-служба МЧС республики. "Девушка бросилась спасать ребенка. Позже выяснилось, что Матвея свели судороги и он стал захлебываться водой. Однако все закончилось благополучно", — говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло на одном из пляжей Пицунды. По словам Алины Смирновой, купаясь в море, она заметила, что нырнувший под воду девятилетний мальчик долго не выныривал. Руководство МЧС Абхазии отметило высокие личностные качества россиянки.
https://ria.ru/20230831/bortprovodniki-1893352972.html
абхазия
вологда
нижний тагил
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893375135_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e328a445915dab566486c13e1009bea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, вологда, нижний тагил
Хорошие новости, В мире, Абхазия, Вологда, Нижний Тагил
Пятнадцатилетняя россиянка спасла в Абхазии тонущего мальчика
Пятнадцатилетняя россиянка Алина Смирнова спасла в Абхазии тонущего мальчика