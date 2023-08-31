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Пятнадцатилетняя россиянка спасла в Абхазии тонущего мальчика - РИА Новости, 31.08.2023
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13:25 31.08.2023 (обновлено: 13:33 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/abkhaziya-1893377102.html
Пятнадцатилетняя россиянка спасла в Абхазии тонущего мальчика
Пятнадцатилетняя россиянка спасла в Абхазии тонущего мальчика - РИА Новости, 31.08.2023
Пятнадцатилетняя россиянка спасла в Абхазии тонущего мальчика
Пятнадцатилетняя россиянка Алина Смирнова из Вологды спасла в Абхазии тонущего мальчика из Нижнего Тагила, сообщила пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:25
2023-08-31T13:33
хорошие новости
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абхазия
вологда
нижний тагил
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СУХУМ, 31 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетняя россиянка Алина Смирнова из Вологды спасла в Абхазии тонущего мальчика из Нижнего Тагила, сообщила пресс-служба МЧС республики. "Девушка бросилась спасать ребенка. Позже выяснилось, что Матвея свели судороги и он стал захлебываться водой. Однако все закончилось благополучно", — говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло на одном из пляжей Пицунды. По словам Алины Смирновой, купаясь в море, она заметила, что нырнувший под воду девятилетний мальчик долго не выныривал. Руководство МЧС Абхазии отметило высокие личностные качества россиянки.
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в мире, абхазия, вологда, нижний тагил
Хорошие новости, В мире, Абхазия, Вологда, Нижний Тагил
Пятнадцатилетняя россиянка спасла в Абхазии тонущего мальчика

Пятнадцатилетняя россиянка Алина Смирнова спасла в Абхазии тонущего мальчика

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкПляж Пицунды
Пляж Пицунды - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Пляж Пицунды . Архивное фото
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СУХУМ, 31 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетняя россиянка Алина Смирнова из Вологды спасла в Абхазии тонущего мальчика из Нижнего Тагила, сообщила пресс-служба МЧС республики.
«
"Девушка бросилась спасать ребенка. Позже выяснилось, что Матвея свели судороги и он стал захлебываться водой. Однако все закончилось благополучно", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло на одном из пляжей Пицунды. По словам Алины Смирновой, купаясь в море, она заметила, что нырнувший под воду девятилетний мальчик долго не выныривал.
Руководство МЧС Абхазии отметило высокие личностные качества россиянки.
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