https://ria.ru/20230831/abkhaziya-1893377102.html

Пятнадцатилетняя россиянка спасла в Абхазии тонущего мальчика

Пятнадцатилетняя россиянка спасла в Абхазии тонущего мальчика - РИА Новости, 31.08.2023

Пятнадцатилетняя россиянка спасла в Абхазии тонущего мальчика

Пятнадцатилетняя россиянка Алина Смирнова из Вологды спасла в Абхазии тонущего мальчика из Нижнего Тагила, сообщила пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:25

2023-08-31T13:25

2023-08-31T13:33

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абхазия

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СУХУМ, 31 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетняя россиянка Алина Смирнова из Вологды спасла в Абхазии тонущего мальчика из Нижнего Тагила, сообщила пресс-служба МЧС республики. "Девушка бросилась спасать ребенка. Позже выяснилось, что Матвея свели судороги и он стал захлебываться водой. Однако все закончилось благополучно", — говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло на одном из пляжей Пицунды. По словам Алины Смирновой, купаясь в море, она заметила, что нырнувший под воду девятилетний мальчик долго не выныривал. Руководство МЧС Абхазии отметило высокие личностные качества россиянки.

https://ria.ru/20230831/bortprovodniki-1893352972.html

абхазия

вологда

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, абхазия, вологда, нижний тагил