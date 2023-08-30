https://ria.ru/20230830/zhurnalist-1893045787.html

Журналист из США испытал ужас из-за одного факта с поля боя на Украине

Журналист из США испытал ужас из-за одного факта с поля боя на Украине - РИА Новости, 30.08.2023

Журналист из США испытал ужас из-за одного факта с поля боя на Украине

ВСУ убивают людей, которых сами же считают украинцами, к такому выводу пришел находящийся в зоне спецоперации на Украине американский журналист Патрик Ланкастер РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T03:38

2023-08-30T03:38

2023-08-30T03:38

специальная военная операция на украине

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донбасс

патрик ланкастер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. ВСУ убивают людей, которых сами же считают украинцами, к такому выводу пришел находящийся в зоне спецоперации на Украине американский журналист Патрик Ланкастер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Когда я попадаю на обстреливаемые территории, я спрашиваю у людей, почему, на их взгляд, Украина обстреливает гражданское население. Самый распространенный ответ: чтобы запугать людей. Это террор. И местное население рассматривает действия Киева как террористические атаки", — заявил он.По словам журналиста, мейнстримные американские СМИ замалчивают эти факты, однако они имеют место не последние 18 месяцев, а на протяжении последних девяти лет, с тех пор, как население Донецкой и Луганской народных республик проголосовало за отделение от Украины."Единственное, что позволяет существовать Украине — это западные поставки вооружений. Поэтому именно западное оружие "убивает" гражданское население здесь, в Донецке, и в целом на Донбассе. И это будет продолжаться до тех пор, пока Запад будет поставлять это оружие, либо пока он не заставит Украину отказаться от территорий, которые Россия считает своими", — отметил Ланкастер.Журналист добавил, что для него невыносимо ежедневно смотреть на обстрел гражданского населения, однако, по его словам, он находится на Донбассе именно для того, чтобы показывать в своих репортажах то, чего никогда не покажут передовые западные СМИ.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20230830/kongress-1893040067.html

https://ria.ru/20230830/putin-1893041208.html

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в мире, украина, россия, сша, донбасс, патрик ланкастер, вооруженные силы украины