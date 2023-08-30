Животные "Сафари-парка" в Геленджике не пострадали при пожаре
Животные "Сафари-парка" в Геленджике не пострадали при крупном лесном пожаре
КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Обитатели "Сафари-парка" не пострадали в результате лесного пожара в Геленджике, распространившегося на площади 30 гектаров, огонь до парка не дошел, помощь волонтеров не требуется, сообщили в пресс-службе администрации города.
Во вторник в МЧС РФ в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Возгорание распространилось, по данным властей, и на территории Бобруковой Щели. Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 30 гектаров, в тушении задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. По данным мэра Геленджика Алексея Богодистова, площадь возгорания составила 118 гектаров. На место происшествия отправили самолет-амфибию Бе-200.
Ранее в сети также появились сообщения очевидцев о том, что возгорание распространяется в районе канатной дороги и зоопарка "Сафари-парк".
"Мы связались с "Сафари-парком". По их данным, ситуация под контролем. Животные не пострадали, огонь до парка не дошел. Помощь волонтеров не требуется", - говорится в сообщении.
В сафари-парке РИА Новости сообщили, что задымление было кратковременное, и на данный момент угроза приближения пожара минимальна.
Отмечалось также, что тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет. Сейчас, по данным губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в ликвидации пожара задействовано более 80 единиц техники и 450 спасателей.