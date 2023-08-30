https://ria.ru/20230830/zhivotnye-1893070570.html

Животные "Сафари-парка" в Геленджике не пострадали при пожаре

Животные "Сафари-парка" в Геленджике не пострадали при пожаре - РИА Новости, 30.08.2023

Животные "Сафари-парка" в Геленджике не пострадали при пожаре

Обитатели "Сафари-парка" не пострадали в результате лесного пожара в Геленджике, распространившегося на площади 30 гектаров, огонь до парка не дошел, помощь... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:38

2023-08-30T09:38

2023-08-30T17:36

происшествия

геленджик

краснодарский край

природный пожар в геленджике

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КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Обитатели "Сафари-парка" не пострадали в результате лесного пожара в Геленджике, распространившегося на площади 30 гектаров, огонь до парка не дошел, помощь волонтеров не требуется, сообщили в пресс-службе администрации города.Во вторник в МЧС РФ в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Возгорание распространилось, по данным властей, и на территории Бобруковой Щели. Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 30 гектаров, в тушении задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. По данным мэра Геленджика Алексея Богодистова, площадь возгорания составила 118 гектаров. На место происшествия отправили самолет-амфибию Бе-200.Ранее в сети также появились сообщения очевидцев о том, что возгорание распространяется в районе канатной дороги и зоопарка "Сафари-парк"."Мы связались с "Сафари-парком". По их данным, ситуация под контролем. Животные не пострадали, огонь до парка не дошел. Помощь волонтеров не требуется", - говорится в сообщении.В сафари-парке РИА Новости сообщили, что задымление было кратковременное, и на данный момент угроза приближения пожара минимальна.Отмечалось также, что тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет. Сейчас, по данным губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в ликвидации пожара задействовано более 80 единиц техники и 450 спасателей.

https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893069861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, геленджик, краснодарский край, природный пожар в геленджике