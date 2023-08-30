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Животные "Сафари-парка" в Геленджике не пострадали при пожаре - РИА Новости, 30.08.2023
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09:38 30.08.2023 (обновлено: 17:36 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/zhivotnye-1893070570.html
Животные "Сафари-парка" в Геленджике не пострадали при пожаре
Животные "Сафари-парка" в Геленджике не пострадали при пожаре - РИА Новости, 30.08.2023
Животные "Сафари-парка" в Геленджике не пострадали при пожаре
Обитатели "Сафари-парка" не пострадали в результате лесного пожара в Геленджике, распространившегося на площади 30 гектаров, огонь до парка не дошел, помощь... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:38
2023-08-30T17:36
происшествия
геленджик
краснодарский край
природный пожар в геленджике
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КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Обитатели "Сафари-парка" не пострадали в результате лесного пожара в Геленджике, распространившегося на площади 30 гектаров, огонь до парка не дошел, помощь волонтеров не требуется, сообщили в пресс-службе администрации города.Во вторник в МЧС РФ в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Возгорание распространилось, по данным властей, и на территории Бобруковой Щели. Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 30 гектаров, в тушении задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. По данным мэра Геленджика Алексея Богодистова, площадь возгорания составила 118 гектаров. На место происшествия отправили самолет-амфибию Бе-200.Ранее в сети также появились сообщения очевидцев о том, что возгорание распространяется в районе канатной дороги и зоопарка "Сафари-парк"."Мы связались с "Сафари-парком". По их данным, ситуация под контролем. Животные не пострадали, огонь до парка не дошел. Помощь волонтеров не требуется", - говорится в сообщении.В сафари-парке РИА Новости сообщили, что задымление было кратковременное, и на данный момент угроза приближения пожара минимальна.Отмечалось также, что тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет. Сейчас, по данным губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в ликвидации пожара задействовано более 80 единиц техники и 450 спасателей.
https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893069861.html
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происшествия, геленджик, краснодарский край, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Природный пожар в Геленджике
Животные "Сафари-парка" в Геленджике не пострадали при пожаре

Животные "Сафари-парка" в Геленджике не пострадали при крупном лесном пожаре

© Фото : 23 МВД/TelegramНа месте возгорания в районе Бобруковой щели Геленджикского района
На месте возгорания в районе Бобруковой щели Геленджикского района - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : 23 МВД/Telegram
На месте возгорания в районе Бобруковой щели Геленджикского района
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Обитатели "Сафари-парка" не пострадали в результате лесного пожара в Геленджике, распространившегося на площади 30 гектаров, огонь до парка не дошел, помощь волонтеров не требуется, сообщили в пресс-службе администрации города.
Во вторник в МЧС РФ в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Возгорание распространилось, по данным властей, и на территории Бобруковой Щели. Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 30 гектаров, в тушении задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. По данным мэра Геленджика Алексея Богодистова, площадь возгорания составила 118 гектаров. На место происшествия отправили самолет-амфибию Бе-200.
Ранее в сети также появились сообщения очевидцев о том, что возгорание распространяется в районе канатной дороги и зоопарка "Сафари-парк".
"Мы связались с "Сафари-парком". По их данным, ситуация под контролем. Животные не пострадали, огонь до парка не дошел. Помощь волонтеров не требуется", - говорится в сообщении.
В сафари-парке РИА Новости сообщили, что задымление было кратковременное, и на данный момент угроза приближения пожара минимальна.
Отмечалось также, что тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет. Сейчас, по данным губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в ликвидации пожара задействовано более 80 единиц техники и 450 спасателей.
Тушение лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров
Вчера, 09:35
 
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