https://ria.ru/20230830/zemletryaseniya-1893117659.html

Ученый рассказал о возможностях прогнозирования землетрясений

Ученый рассказал о возможностях прогнозирования землетрясений - РИА Новости, 30.08.2023

Ученый рассказал о возможностях прогнозирования землетрясений

Пока ни одна страна в мире не располагает технологиями краткосрочного, в пределах нескольких дней, прогноза разрушительного землетрясения, несмотря на имеющиеся РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:56

2023-08-30T11:56

2023-08-30T11:56

наука

китай

технологии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пока ни одна страна в мире не располагает технологиями краткосрочного, в пределах нескольких дней, прогноза разрушительного землетрясения, несмотря на имеющиеся более чем 600 предвестников подземных толчков, заявил РИА Новости кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) Геннадий Нигметов. "Ни в одной стране мира пока не существует технологий, которые могли бы спрогнозировать время, мощность и координаты землетрясения", - сказал он, добавив, что научная работа в этой области ведётся непрерывно. Нигметов отметил, что в настоящее время можно с высокой долей вероятности прогнозировать сейсмические события в среднесрочной (от нескольких месяцев) и в долгосрочной (от года и более) перспективе и только в стабильно сейсмоопасных районах планеты. Собеседник агентства подчеркнул, что все же известно несколько случаев краткосрочного прогноза сильных землетрясений. Одно из них с магнитудой более 7 баллов произошло в 1975 году на северо-востоке Китая, где был объявлен краткосрочный прогноз, а людей заблаговременно вывели из зданий и поселили в палатках. По приблизительным подсчётам, это позволило более чем в пять раз сократить количество пострадавших. Нигметов добавил, что первоначально этот краткосрочный прогноз был поставлен под сомнение. Решение об эвакуации подтвердили различные предвестники, которые предшествовали землетрясению - необычное поведение животных, изменение уровней воды в колодцах, зафиксированные выбросы газа радона и другие. "Всего сейчас насчитывается более 600 видов краткосрочных предвестников, но не всегда и не все из них проявляют себя. Поэтому обнаружив проявление какого-то из предвестников, нельзя однозначно и уверенно утверждать, что приближается землетрясение", - подчеркнул ученый. Он добавил, что в своих исследованиях вместе с коллегами изучает и использует, к примеру, данные о таких предвестниках, как портрет облачности, получаемый с космических снимков, резкое 12-часовое падение атмосферного давления и изменение уровня вод. Нигметов отметил, что для оценки сейсмической активности территории, её подготовки к сильному землетрясению необходимо вести непрерывный комплексный мониторинг, оценивая проявления параметров предвестников по критериям, позволяющим оценить степень опасности. "Это затратный и трудоемкий процесс, но его можно автоматизировать, применяя компьютерные программы для анализа мониторинговых данных. Все краткосрочные прогнозы должны проходить межведомственную экспертизу российского экспертного совета по прогнозированию землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230826/zemletryaseniya-1892340280.html

https://ria.ru/20230818/turtsiya-1890743844.html

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, технологии