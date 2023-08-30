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Зеленскому напомнили, как сбили истребитель F-16 - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:52 30.08.2023 (обновлено: 07:30 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/zelenskiy-1893051857.html
Зеленскому напомнили, как сбили истребитель F-16
Зеленскому напомнили, как сбили истребитель F-16 - РИА Новости, 30.08.2023
Зеленскому напомнили, как сбили истребитель F-16
Истребители F-16, один из которых уже был сбит российской ПВО в Сирии, будут представлять очень заманчивую цель для российских крылатых ракет, пишут... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T05:52
2023-08-30T07:30
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
сирия
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Истребители F-16, один из которых уже был сбит российской ПВО в Сирии, будут представлять очень заманчивую цель для российских крылатых ракет, пишут обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман."Русские без особой радости сделали приоритетным нацеливание на комплексы ПВО Patriot. Истребители F-16 представляли бы собой гораздо более заманчивую цель для ударов крылатыми ракетами по аэродромам, а также ракетами класса "земля-воздух" и другим оружием в воздухе", — говорится в публикации.По словам полковника Корпуса морской пехоты США в отставке Марка Канциана, чьи слова приводятся в материале, успехи российской армии в этом направлении не только уничтожат последнюю надежду Зеленского на перелом хода контрнаступления, но и приведут к деморализации общества."Люди могут понять, когда вы теряете технику, но, если вы теряете ее очень быстро, они начинают разочаровываться", — сказал он.В материале отмечается, что у истребителей F-16 уже есть негативный опыт взаимодействия с российским оружием. Речь идет о сбитом Сирией в 2018 году израильском истребителе F-16."Украинские пилоты, управляющие незнакомым самолетом в более защищенном воздушном пространстве, столкнутся с гораздо большей угрозой со стороны более совершенных российских средств ПВО, включая С-400, а также новейшей и наиболее мощной российской ракетной системы класса "земля-воздух", — отмечается в материале.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве аявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230830/lovushka-1893048490.html
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в мире, сша, украина, россия, сирия, сергей лавров, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Сирия, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Зеленскому напомнили, как сбили истребитель F-16

CNN: F-16 станут заманчивыми целями для российских крылатых ракет

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Истребители F-16, один из которых уже был сбит российской ПВО в Сирии, будут представлять очень заманчивую цель для российских крылатых ракет, пишут обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман.
"Русские без особой радости сделали приоритетным нацеливание на комплексы ПВО Patriot. Истребители F-16 представляли бы собой гораздо более заманчивую цель для ударов крылатыми ракетами по аэродромам, а также ракетами класса "земля-воздух" и другим оружием в воздухе", — говорится в публикации.
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По словам полковника Корпуса морской пехоты США в отставке Марка Канциана, чьи слова приводятся в материале, успехи российской армии в этом направлении не только уничтожат последнюю надежду Зеленского на перелом хода контрнаступления, но и приведут к деморализации общества.
«
"Люди могут понять, когда вы теряете технику, но, если вы теряете ее очень быстро, они начинают разочаровываться", — сказал он.
В материале отмечается, что у истребителей F-16 уже есть негативный опыт взаимодействия с российским оружием. Речь идет о сбитом Сирией в 2018 году израильском истребителе F-16.
"Украинские пилоты, управляющие незнакомым самолетом в более защищенном воздушном пространстве, столкнутся с гораздо большей угрозой со стороны более совершенных российских средств ПВО, включая С-400, а также новейшей и наиболее мощной российской ракетной системы класса "земля-воздух", — отмечается в материале.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве аявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияСирияСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
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