Зеленскому напомнили, как сбили истребитель F-16
CNN: F-16 станут заманчивыми целями для российских крылатых ракет
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Истребители F-16, один из которых уже был сбит российской ПВО в Сирии, будут представлять очень заманчивую цель для российских крылатых ракет, пишут обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман.
"Русские без особой радости сделали приоритетным нацеливание на комплексы ПВО Patriot. Истребители F-16 представляли бы собой гораздо более заманчивую цель для ударов крылатыми ракетами по аэродромам, а также ракетами класса "земля-воздух" и другим оружием в воздухе", — говорится в публикации.
По словам полковника Корпуса морской пехоты США в отставке Марка Канциана, чьи слова приводятся в материале, успехи российской армии в этом направлении не только уничтожат последнюю надежду Зеленского на перелом хода контрнаступления, но и приведут к деморализации общества.
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"Люди могут понять, когда вы теряете технику, но, если вы теряете ее очень быстро, они начинают разочаровываться", — сказал он.
В материале отмечается, что у истребителей F-16 уже есть негативный опыт взаимодействия с российским оружием. Речь идет о сбитом Сирией в 2018 году израильском истребителе F-16.
"Украинские пилоты, управляющие незнакомым самолетом в более защищенном воздушном пространстве, столкнутся с гораздо большей угрозой со стороны более совершенных российских средств ПВО, включая С-400, а также новейшей и наиболее мощной российской ракетной системы класса "земля-воздух", — отмечается в материале.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве аявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.