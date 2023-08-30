https://ria.ru/20230830/zasedanie-1893210504.html

Суд в Ростове отложил заседание по делу о покушении на первого главу ДНР

Суд в Ростове отложил заседание по делу о покушении на первого главу ДНР - РИА Новости, 30.08.2023

Суд в Ростове отложил заседание по делу о покушении на первого главу ДНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 19 сентября заседание по делу о покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко и убийстве РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:52

2023-08-30T16:52

2023-08-30T16:52

донецк

донецкая народная республика

александр захарченко

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 19 сентября заседание по делу о покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата с позывным "Моторола". Первое слушание по делу было назначено на среду. "Судебное заседание в отношении Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко и Артема Ена отложено до 16.00 мск 19 сентября", - сказал журналистам представитель суда, уточнив, что фигуранты не были доставлены в зал суда. По информации источников РИА Новости, дело связано с первым покушением на Захарченко и убийством "Моторолы". По данным суда, Погорелову, в частности, вменяют террористический акт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов обвиняется по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко – в шпионаже и приготовлении к нему, Ен – в содействии террористической деятельности. Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До это на него было совершено несколько покушений. Комбат "Спарты" Арсен Павлов ("Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В 2020 году на аллее Героев в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20220702/motorola-1799765387.html

https://ria.ru/20220720/omsk-1803670998.html

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донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, александр захарченко, ростов-на-дону