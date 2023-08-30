https://ria.ru/20230830/zaderzhanie-1893054990.html

В Донецке задержали организаторов незаконной торговли оружием

В Донецке задержали организаторов незаконной торговли оружием - РИА Новости, 30.08.2023

В Донецке задержали организаторов незаконной торговли оружием

ФСБ РФ задержала в Донецке группу лиц, прибывшую в зону спецоперации для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T07:06

2023-08-30T07:06

2023-08-30T09:44

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донецк

донецкая народная республика

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ак-74

шак-12

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. ФСБ РФ задержала в Донецке группу лиц, прибывшую в зону спецоперации для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по ДНР. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ по Южному военному округу задержана группа лиц, прибывшая в зону проведения СВО для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов", - отметили в управлении.В ходе задержания у одного из участников были обнаружены и изъяты четыре автомата АК-74 и АК-12 и четыре магазина для автоматов, граната Ф-1, 71 патрон калибра 5,45 мм. "Возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов")", - уточнили в управлении.

https://ria.ru/20230822/zaderzhannyy-1891508537.html

россия

донецк

донецкая народная республика

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россия, донецк, донецкая народная республика, фсб, ак-74, шак-12, происшествия