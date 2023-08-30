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СМИ: в Габоне задержали южнокорейца, работавшего в секретариате первой леди - РИА Новости, 30.08.2023
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14:37 30.08.2023 (обновлено: 17:50 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/yuzhnokoreets-1893169788.html
СМИ: в Габоне задержали южнокорейца, работавшего в секретариате первой леди
СМИ: в Габоне задержали южнокорейца, работавшего в секретариате первой леди - РИА Новости, 30.08.2023
СМИ: в Габоне задержали южнокорейца, работавшего в секретариате первой леди
Военные, свергнувшие президента Габона, арестовали гражданина Республики Корея, который работал секретарем у его супруги, сообщает агентство Ренхап со ссылкой... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:37
2023-08-30T17:50
в мире
габон
южная корея
али бонго ондимба
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Военные, свергнувшие президента Габона, арестовали гражданина Республики Корея, который работал секретарем у его супруги, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на местный источник. По его словам, арестован только южнокорейский гражданин, работавший в секретариате первой леди Габона, в то время как трое других граждан Южной Кореи, служивших охранниками президента, не арестованы и остаются в помещении внутри службы безопасности президента. По данным посольства Республики Корея в Габоне, в стране находятся всего 44 южнокорейских граждан, включая 11 сотрудников посольства и членов их семей. За исключением арестованного секретаря, все они в безопасности. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.
https://ria.ru/20230830/perevorot-1893165270.html
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в мире, габон, южная корея, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Южная Корея, Али Бонго Ондимба, Попытка переворота в Габоне
СМИ: в Габоне задержали южнокорейца, работавшего в секретариате первой леди

Ренхап: в Габоне задержали южнокорейца, работавшего в секретариате первой леди

© AP Photo / Joel BouopdaПолицейские в столице Габона
Полицейские в столице Габона - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Joel Bouopda
Полицейские в столице Габона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Военные, свергнувшие президента Габона, арестовали гражданина Республики Корея, который работал секретарем у его супруги, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на местный источник.
По его словам, арестован только южнокорейский гражданин, работавший в секретариате первой леди Габона, в то время как трое других граждан Южной Кореи, служивших охранниками президента, не арестованы и остаются в помещении внутри службы безопасности президента.
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Внешние силы не провоцировали военный переворот в Габоне, считает эксперт
Вчера, 14:23
По данным посольства Республики Корея в Габоне, в стране находятся всего 44 южнокорейских граждан, включая 11 сотрудников посольства и членов их семей. За исключением арестованного секретаря, все они в безопасности.
В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.
Али бен Бонго Ондимба - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Вчера, 13:24
 
В миреГабонЮжная КореяАли Бонго ОндимбаПопытка переворота в Габоне
 
 
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