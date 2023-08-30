https://ria.ru/20230830/yuzhnokoreets-1893169788.html

СМИ: в Габоне задержали южнокорейца, работавшего в секретариате первой леди

СМИ: в Габоне задержали южнокорейца, работавшего в секретариате первой леди - РИА Новости, 30.08.2023

СМИ: в Габоне задержали южнокорейца, работавшего в секретариате первой леди

Военные, свергнувшие президента Габона, арестовали гражданина Республики Корея, который работал секретарем у его супруги, сообщает агентство Ренхап со ссылкой... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:37

2023-08-30T14:37

2023-08-30T17:50

в мире

габон

южная корея

али бонго ондимба

попытка переворота в габоне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147622/64/1476226434_0:63:3320:1931_1920x0_80_0_0_476a01a3ee4aceace7c87ad345379a3b.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Военные, свергнувшие президента Габона, арестовали гражданина Республики Корея, который работал секретарем у его супруги, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на местный источник. По его словам, арестован только южнокорейский гражданин, работавший в секретариате первой леди Габона, в то время как трое других граждан Южной Кореи, служивших охранниками президента, не арестованы и остаются в помещении внутри службы безопасности президента. По данным посольства Республики Корея в Габоне, в стране находятся всего 44 южнокорейских граждан, включая 11 сотрудников посольства и членов их семей. За исключением арестованного секретаря, все они в безопасности. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Ранее сообщалось, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.

https://ria.ru/20230830/perevorot-1893165270.html

https://ria.ru/20230830/ondimba-1893143666.html

габон

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, габон, южная корея, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне