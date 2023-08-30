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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:55 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/vzryvy-1893049593.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Черкасской области
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 30.08.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Черкасской области
Звуки взрывов второй раз за ночь слышны в Черкасской области Украины, сообщает издание "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:55
2023-08-30T04:55
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Звуки взрывов второй раз за ночь слышны в Черкасской области Украины, сообщает издание "Суспильне" ("Общественное"). "В Черкасской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале. В регионе продолжает действовать воздушная тревога. Ранее украинское издание "Зеркало недели" также сообщало о взрывах в Черкасской области.
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черкасская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Черкасской области

"Суспильне": в Черкасской области второй раз за ночь прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Звуки взрывов второй раз за ночь слышны в Черкасской области Украины, сообщает издание "Суспильне" ("Общественное").
«
"В Черкасской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале.
В регионе продолжает действовать воздушная тревога.
Ранее украинское издание "Зеркало недели" также сообщало о взрывах в Черкасской области.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Одессе прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 03:41
 
Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьУкраинаВ мире
 
 
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