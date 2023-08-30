https://ria.ru/20230830/vzryvy-1893049593.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Черкасской области
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 30.08.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Черкасской области
Звуки взрывов второй раз за ночь слышны в Черкасской области Украины, сообщает издание "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:55
2023-08-30T04:55
2023-08-30T04:55
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_672:668:3072:2018_1920x0_80_0_0_461c1d186301bcfa34ea8ef1af92eb97.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Звуки взрывов второй раз за ночь слышны в Черкасской области Украины, сообщает издание "Суспильне" ("Общественное"). "В Черкасской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале. В регионе продолжает действовать воздушная тревога. Ранее украинское издание "Зеркало недели" также сообщало о взрывах в Черкасской области.
https://ria.ru/20230830/odessa-1893045942.html
черкасская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_341:473:2441:2048_1920x0_80_0_0_5b887460a6e471a017585ede88a3d572.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкасская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Черкасской области
"Суспильне": в Черкасской области второй раз за ночь прогремели взрывы