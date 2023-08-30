https://ria.ru/20230830/vzryvy-1893049593.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Черкасской области

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 30.08.2023

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Черкасской области

Звуки взрывов второй раз за ночь слышны в Черкасской области Украины, сообщает издание "Суспильне" ("Общественное"). РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T04:55

2023-08-30T04:55

2023-08-30T04:55

специальная военная операция на украине

черкасская область

украина

в мире

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Звуки взрывов второй раз за ночь слышны в Черкасской области Украины, сообщает издание "Суспильне" ("Общественное"). "В Черкасской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале. В регионе продолжает действовать воздушная тревога. Ранее украинское издание "Зеркало недели" также сообщало о взрывах в Черкасской области.

https://ria.ru/20230830/odessa-1893045942.html

черкасская область

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черкасская область, украина, в мире