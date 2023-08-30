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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 30.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Украинские военнослужащие потеряли до 120 солдат за сутки на южно-донецком направлении, они также лишились двух бронемашин и двух гаубиц, сообщили в среду в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:59
2023-08-30T13:59
2023-08-30T14:03
специальная военная операция на украине
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запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли до 120 солдат за сутки на южно-донецком направлении, они также лишились двух бронемашин и двух гаубиц, сообщили в среду в Минобороны РФ."Потери противника на данном направлении составили до 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли комплексное огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Новодаровки в Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 120 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении