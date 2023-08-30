https://ria.ru/20230830/vologodchina-1893153951.html

На Вологодчине среднему медперсоналу на селе предоставят бесплатную землю

На Вологодчине среднему медперсоналу на селе предоставят бесплатную землю - РИА Новости, 30.08.2023

На Вологодчине среднему медперсоналу на селе предоставят бесплатную землю

Власти Вологодской области расширят меры поддержки медиков на селе в виде предоставления бесплатных участков земли и на медсестер, и фельдшеров, сообщает... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:51

2023-08-30T13:51

2023-08-30T13:51

вологодская область

врачи

земельные участки

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ВОЛОГДА, 30 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области расширят меры поддержки медиков на селе в виде предоставления бесплатных участков земли и на медсестер, и фельдшеров, сообщает пресс-служба правительства области. Ранее земельные участки под индивидуальное жилищное строительство предоставляли врачам, заключившим договор на работу в сельской местности. За время действия этой меры соцподдержки с 2015 года земельные участки получили 72 врача. На осеннюю сессию областного парламента правительство региона вынесет законопроект, который позволит распространить это правило на медицинский персонал со средним специальным образованием. "Общаясь с медицинскими работниками в разных районах нашей области, я часто слышу вопросы, как сегодня молодому фельдшеру или медсестре, прибывшим работать на село, обустроить свой быт. И многие говорят о том, что предоставление земельного участка, на котором можно построить жилье, во многом бы упростило решение этой задачи. Департамент здравоохранения провел анкетирование, и многие работники подтвердили, что такая мера поддержки была бы актуальна и востребована", – цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора Эдуарда Зайнака. Сегодня на Вологодчине для работы в медучреждениях в сельской местности требуются порядка 140 специалистов со средним медицинским образованием. В рамках программы "Земский фельдшер" они смогут получить подъемные в размере 500-750 тысяч рублей в зависимости от удаленности от областного центра.

https://ria.ru/20230825/mfts-1892228238.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

врачи, земельные участки