https://ria.ru/20230830/vliyanie-1893123702.html
Комиссия по изучению "влияния России" в Польше может начать работу осенью
Комиссия по изучению "влияния России" в Польше может начать работу осенью - РИА Новости, 30.08.2023
Комиссия по изучению "влияния России" в Польше может начать работу осенью
Комиссия по изучению "российского влияния" в Польше может начать работу еще до осенних парламентских выборов, назначенных на 15 октября, заявил в эфире... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:11
2023-08-30T12:11
2023-08-30T12:11
анджей дуда
еврокомиссия
польша
россия
варшава
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ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости. Комиссия по изучению "российского влияния" в Польше может начать работу еще до осенних парламентских выборов, назначенных на 15 октября, заявил в эфире телеканала Polsat пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. "Сегодня запланировано заседание Сейма. Я надеюсь, что в повестке дня сегодня будет выбор членов комиссии", – сказал Мюллер. Он отметил, что после выборов членов создание комиссии по "российскому влиянию" займет несколько недель. Во вторник парламентские фракции закончили выдвигать своих кандидатов в эту комиссию. Оппозиция, выступающая против ее создания, своих кандидатов не выдвигала. Президент Польши Анджей Дуда 5 июня подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон сразу столкнулся с резкой критикой как внутри Польши, так и на международной арене. Европейская комиссия 8 июня формально направила Польше письмо о запуске юридической процедуры урегулирования нарушения в связи с принятием данного нормативного акта. По мнению ЕК, данный закон нарушает принципы демократии. Дуда позже внес в закон ряд поправок. Согласно президентским поправкам, в комиссии по изучению "российского влияния" не смогут заседать парламентарии, отменены меры воздействия на тех, кого уличат в том, что действовал "под российским влиянием". В предыдущей редакции закона такие люди подпадали под запрет на выполнение функций, связанных с распоряжением государственными средствами, на срок до десяти лет. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html
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анджей дуда, еврокомиссия, польша, россия, варшава
Анджей Дуда, Еврокомиссия, Польша, Россия, Варшава
Комиссия по изучению "влияния России" в Польше может начать работу осенью
Комиссия по изучению влияния России может заработать до осенних выборов в Польше
ВАРШАВА, 30 авг – РИА Новости.
Комиссия по изучению "российского влияния" в Польше может начать работу еще до осенних парламентских выборов, назначенных на 15 октября, заявил в эфире телеканала Polsat
пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
"Сегодня запланировано заседание Сейма. Я надеюсь, что в повестке дня сегодня будет выбор членов комиссии", – сказал Мюллер.
Захарова заявила о желании Польши уничтожить Россию
Он отметил, что после выборов членов создание комиссии по "российскому влиянию" займет несколько недель.
Во вторник парламентские фракции закончили выдвигать своих кандидатов в эту комиссию. Оппозиция, выступающая против ее создания, своих кандидатов не выдвигала.
Президент Польши Анджей Дуда
5 июня подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон сразу столкнулся с резкой критикой как внутри Польши, так и на международной арене. Европейская комиссия 8 июня формально направила Польше письмо о запуске юридической процедуры урегулирования нарушения в связи с принятием данного нормативного акта. По мнению ЕК
, данный закон нарушает принципы демократии.
Дуда позже внес в закон ряд поправок. Согласно президентским поправкам, в комиссии по изучению "российского влияния" не смогут заседать парламентарии, отменены меры воздействия на тех, кого уличат в том, что действовал "под российским влиянием". В предыдущей редакции закона такие люди подпадали под запрет на выполнение функций, связанных с распоряжением государственными средствами, на срок до десяти лет.
Пушков поставил Польше неутешительный диагноз
Отношения РФ
и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва
обвиняла Варшаву
в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
Посол в Варшаве высказался о комиссии по изучению влияния России