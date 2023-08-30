Во Владивостоке после ливня в 240 жилых домах нет горячей воды
Более 240 домов остались без горячей воды в затопленных районах Владивостока
Последствия сильного ливня во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Около 240 многоквартирных домов Владивостока остались без горячего водоснабжения после ливней, сообщила мэрия.
Ранее в мэрии сообщали, что во Владивостоке, где во вторник и в ночь на среду прошел мощный ливень, выпал 181 миллиметр осадков - выше месячной нормы, произошли подтопления.
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"Две паротрассы на улицах Адмирала Кузнецова и Нейбута оказались подтоплены в результате сильных дождей, которые прошли во Владивостоке накануне. В связи с этим подачу горячей воды временно приостановили... В настоящий момент без горячей воды остается 241 дом", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что отключение горячей воды в домах - вынужденное решение, принятое "в целях безопасности жителей". "Подачу воды планируется восстановить сразу после того, как подтопление полностью ликвидируют. Сейчас над этим работают городские службы", - добавили в мэрии.
Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни начались во вторник во многих районах края, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт. На трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. Отменены пригородные поезда в Хасанский район и обратно. По данным на середину дня среды, в крае в целом отрезано 37 населенных пунктов.