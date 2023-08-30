Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке после ливня в 240 жилых домах нет горячей воды - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/vladivostok-1893203298.html
Во Владивостоке после ливня в 240 жилых домах нет горячей воды
Во Владивостоке после ливня в 240 жилых домах нет горячей воды - РИА Новости, 30.08.2023
Во Владивостоке после ливня в 240 жилых домах нет горячей воды
Около 240 многоквартирных домов Владивостока остались без горячего водоснабжения после ливней, сообщила мэрия. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:27
2023-08-30T16:27
происшествия
владивосток
хасан
хасанский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893087028_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_6fdfb190b92e5717bb9ca9bf62c875f0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Около 240 многоквартирных домов Владивостока остались без горячего водоснабжения после ливней, сообщила мэрия. Ранее в мэрии сообщали, что во Владивостоке, где во вторник и в ночь на среду прошел мощный ливень, выпал 181 миллиметр осадков - выше месячной нормы, произошли подтопления. "Две паротрассы на улицах Адмирала Кузнецова и Нейбута оказались подтоплены в результате сильных дождей, которые прошли во Владивостоке накануне. В связи с этим подачу горячей воды временно приостановили... В настоящий момент без горячей воды остается 241 дом", - говорится в сообщении. Власти уточняют, что отключение горячей воды в домах - вынужденное решение, принятое "в целях безопасности жителей". "Подачу воды планируется восстановить сразу после того, как подтопление полностью ликвидируют. Сейчас над этим работают городские службы", - добавили в мэрии. Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни начались во вторник во многих районах края, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт. На трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. Отменены пригородные поезда в Хасанский район и обратно. По данным на середину дня среды, в крае в целом отрезано 37 населенных пунктов.
https://ria.ru/20230830/nomera-1893201378.html
владивосток
хасан
хасанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893087028_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_5ee065779af1f56e4e1c48c187a4e499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, хасан, хасанский район
Происшествия, Владивосток, Хасан, Хасанский район
Во Владивостоке после ливня в 240 жилых домах нет горячей воды

Более 240 домов остались без горячей воды в затопленных районах Владивостока

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия сильного ливня во Владивостоке
Последствия сильного ливня во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Последствия сильного ливня во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Около 240 многоквартирных домов Владивостока остались без горячего водоснабжения после ливней, сообщила мэрия.
Ранее в мэрии сообщали, что во Владивостоке, где во вторник и в ночь на среду прошел мощный ливень, выпал 181 миллиметр осадков - выше месячной нормы, произошли подтопления.
«
"Две паротрассы на улицах Адмирала Кузнецова и Нейбута оказались подтоплены в результате сильных дождей, которые прошли во Владивостоке накануне. В связи с этим подачу горячей воды временно приостановили... В настоящий момент без горячей воды остается 241 дом", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что отключение горячей воды в домах - вынужденное решение, принятое "в целях безопасности жителей". "Подачу воды планируется восстановить сразу после того, как подтопление полностью ликвидируют. Сейчас над этим работают городские службы", - добавили в мэрии.
Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни начались во вторник во многих районах края, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт. На трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. Отменены пригородные поезда в Хасанский район и обратно. По данным на середину дня среды, в крае в целом отрезано 37 населенных пунктов.
Номерные знаки, утерянные из-за сильного ливня во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
На затопленных улицах Владивостока десятки автомобилей "потеряли" номера
Вчера, 16:20
 
ПроисшествияВладивостокХасанХасанский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала