https://ria.ru/20230830/vladivostok-1893203298.html

Во Владивостоке после ливня в 240 жилых домах нет горячей воды

Во Владивостоке после ливня в 240 жилых домах нет горячей воды - РИА Новости, 30.08.2023

Во Владивостоке после ливня в 240 жилых домах нет горячей воды

Около 240 многоквартирных домов Владивостока остались без горячего водоснабжения после ливней, сообщила мэрия. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:27

2023-08-30T16:27

2023-08-30T16:27

происшествия

владивосток

хасан

хасанский район

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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг - РИА Новости. Около 240 многоквартирных домов Владивостока остались без горячего водоснабжения после ливней, сообщила мэрия. Ранее в мэрии сообщали, что во Владивостоке, где во вторник и в ночь на среду прошел мощный ливень, выпал 181 миллиметр осадков - выше месячной нормы, произошли подтопления. "Две паротрассы на улицах Адмирала Кузнецова и Нейбута оказались подтоплены в результате сильных дождей, которые прошли во Владивостоке накануне. В связи с этим подачу горячей воды временно приостановили... В настоящий момент без горячей воды остается 241 дом", - говорится в сообщении. Власти уточняют, что отключение горячей воды в домах - вынужденное решение, принятое "в целях безопасности жителей". "Подачу воды планируется восстановить сразу после того, как подтопление полностью ликвидируют. Сейчас над этим работают городские службы", - добавили в мэрии. Накануне южный циклон накрыл Приморье, действует штормовое предупреждение. Сильные ливни начались во вторник во многих районах края, в том числе серьезно затопило туристический Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. Федеральная трасса А-370 "Уссури" в районе поселка Раздольное перекрыта, есть объезд через этот населенный пункт. На трассе Раздольное - Хасан после Сухановского перевала в Хасанском округе обрушилась дорога, транспортное сообщение с югом Приморья нарушено. Отменены пригородные поезда в Хасанский район и обратно. По данным на середину дня среды, в крае в целом отрезано 37 населенных пунктов.

https://ria.ru/20230830/nomera-1893201378.html

владивосток

хасан

хасанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владивосток, хасан, хасанский район