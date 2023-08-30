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Стала известна полная деловая программа VIII ВЭФ - РИА Новости, 30.08.2023
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13:16 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/vef-1893134888.html
Стала известна полная деловая программа VIII ВЭФ
Стала известна полная деловая программа VIII ВЭФ - РИА Новости, 30.08.2023
Стала известна полная деловая программа VIII ВЭФ
На официальном сайте опубликована полная деловая программа VIII Восточного экономического форума, который состоится 10–13 сентября во Владивостоке на территории РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:16
2023-08-30T13:16
владивосток
вэф-2023
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На официальном сайте опубликована полная деловая программа VIII Восточного экономического форума, который состоится 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс", который выступает организатором форума. "Предстоящий Форум – юбилейный. &lt;…&gt; За десять лет правительством проделана большая работа: принято 75 федеральных законов, созданы территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, преференциальный режим на Курилах. Разработаны такие уникальные инструменты развития, как "Дальневосточная ипотека" и "Дальневосточный гектар". Принята Национальная программа развития Дальнего Востока. Эти меры уже доказали свою эффективность. &lt;…&gt; Одним из эффективных инструментов развития стал Восточный экономический форум. Это площадка для выработки эффективных решений для этих задач. Уверен, что предстоящий Восточный экономический форум традиционно пройдет на высоком организационном уровне, поможет найти ответы на самые важные вопросы, стоящие сегодня перед страной, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений Азиатско-Тихоокеанского региона", – приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В свою очередь, советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ-2023 Антона Кобякова отметил, что деловая программа форума включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки. "Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации российского Дальнего Востока. Отдельное место в программе занимают бизнес-диалоги между представителями России и других стран, призванные упрочить связи деловых сообществ. Убежден, что Форум во Владивостоке в очередной раз подтвердит свой статус важнейшей диалоговой площадки, направленной на расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – цитирует пресс-служба Кобякова. В частности, в рамках блока "Международное сотрудничество в изменившемся мире" состоятся дискуссии о формировании альтернативной международной валютно-финансовой системы, развитии научной дипломатии и о поиске новых форм сотрудничества. Также участникам дискуссии "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" предстоит обсудить использование искусственного интеллекта, биотехнологий, потенциала креативных индустрий на рынке АТР и глобальную систему лекарственной безопасности, пояснили в пресс-службе. Тематическая встреча "Дальний Восток будущего" будет посвящена вопросам жилищного строительства, реализации мастер-планов городов, рынку арендного жилья. В рамках блока "Образование и воспитание как основа независимости" обсудят модернизацию образовательного процесса и будущее учебных заведений на Дальнем Востоке, реализацию программы академического лидерства "Приоритет-2030. Дальний Восток", а также народосбережение как основу социально-культурного развития России. Отдельное место в деловой программе ВЭФ займут мероприятия Молодежного ВЭФ. Участники сессий обсудят перспективы развития ИТ-бизнеса и молодежное сотрудничество с представителями других стран, волонтерские инициативы и вопросы патриотического воспитания молодежи, а также определят точки соприкосновения молодых людей стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года, добавили в пресс-службе. Там также сообщили, что в стартовый день ВЭФ запланировано проведение Международного форума "День сокола", который призван стать экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных. Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
https://ria.ru/20230810/meropriyatiya-1889319528.html
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Артем Смирнов
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60
353
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владивосток, вэф-2023, фонд "росконгресс"
Владивосток, ВЭФ-2023, Фонд "Росконгресс"

Стала известна полная деловая программа VIII ВЭФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На официальном сайте опубликована полная деловая программа VIII Восточного экономического форума, который состоится 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс", который выступает организатором форума.
"Предстоящий Форум – юбилейный. <…> За десять лет правительством проделана большая работа: принято 75 федеральных законов, созданы территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, преференциальный режим на Курилах. Разработаны такие уникальные инструменты развития, как "Дальневосточная ипотека" и "Дальневосточный гектар". Принята Национальная программа развития Дальнего Востока. Эти меры уже доказали свою эффективность. <…> Одним из эффективных инструментов развития стал Восточный экономический форум. Это площадка для выработки эффективных решений для этих задач. Уверен, что предстоящий Восточный экономический форум традиционно пройдет на высоком организационном уровне, поможет найти ответы на самые важные вопросы, стоящие сегодня перед страной, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений Азиатско-Тихоокеанского региона", – приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
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В свою очередь, советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ-2023 Антона Кобякова отметил, что деловая программа форума включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.
"Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации российского Дальнего Востока. Отдельное место в программе занимают бизнес-диалоги между представителями России и других стран, призванные упрочить связи деловых сообществ. Убежден, что Форум во Владивостоке в очередной раз подтвердит свой статус важнейшей диалоговой площадки, направленной на расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – цитирует пресс-служба Кобякова.
В частности, в рамках блока "Международное сотрудничество в изменившемся мире" состоятся дискуссии о формировании альтернативной международной валютно-финансовой системы, развитии научной дипломатии и о поиске новых форм сотрудничества. Также участникам дискуссии "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" предстоит обсудить использование искусственного интеллекта, биотехнологий, потенциала креативных индустрий на рынке АТР и глобальную систему лекарственной безопасности, пояснили в пресс-службе.
Тематическая встреча "Дальний Восток будущего" будет посвящена вопросам жилищного строительства, реализации мастер-планов городов, рынку арендного жилья. В рамках блока "Образование и воспитание как основа независимости" обсудят модернизацию образовательного процесса и будущее учебных заведений на Дальнем Востоке, реализацию программы академического лидерства "Приоритет-2030. Дальний Восток", а также народосбережение как основу социально-культурного развития России.
Отдельное место в деловой программе ВЭФ займут мероприятия Молодежного ВЭФ. Участники сессий обсудят перспективы развития ИТ-бизнеса и молодежное сотрудничество с представителями других стран, волонтерские инициативы и вопросы патриотического воспитания молодежи, а также определят точки соприкосновения молодых людей стран АСЕАН, ШОС и БРИКС в контексте проведения Всемирного фестиваля молодежи в России в марте 2024 года, добавили в пресс-службе.
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Там также сообщили, что в стартовый день ВЭФ запланировано проведение Международного форума "День сокола", который призван стать экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных.
Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
 
ВладивостокВЭФ-2023Фонд "Росконгресс"
 
 
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