https://ria.ru/20230830/uragan-1893281404.html

СМИ узнали, во сколько обойдется ураган "Идалия" страховым компаниям

СМИ узнали, во сколько обойдется ураган "Идалия" страховым компаниям - РИА Новости, 31.08.2023

СМИ узнали, во сколько обойдется ураган "Идалия" страховым компаниям

Ураган "Идалия", который обрушился на побережье Флориды утром в среду, может обойтись страховым компаниям в 9,36 миллиарда долларов, приводит расчеты... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-30T22:31

2023-08-30T22:31

2023-08-31T13:46

в мире

флорида

мексиканский залив

джорджия

джо байден

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Ураган "Идалия", который обрушился на побережье Флориды утром в среду, может обойтись страховым компаниям в 9,36 миллиарда долларов, приводит расчеты инвестиционной компании UBS агентство Рейтер. Сумма, рассчитанная на основе предварительных данных о масштабе разрушений, оценивает покрытие страховыми компании ожидаемого ущерба, который принесет ураган. "Идалия" обрушилась на побережье Мексиканского залива в западной части штата Флорида утром в среду и продолжает движение в северо-восточном направлении. Ураган принес сильный ветер и затопления, закрыты аэропорты, сообщается о серьезных перебоях с электроснабжением. По данным портала ​​FlightAware, задержаны или отменены более тысячи авиарейсов. Как сообщил в среду Белый дом, в преддверии шторма администрация президента распорядилась направить дополнительные силы в районы, которые потенциально могут пострадать от непогоды, помимо Флориды, это было сделано в отношении Джорджии, Южной и Северной Каролины. По информации Белого дома, для отправки в пострадавшие районы направлена питьевая вода, провиант. Ожидается, что позднее сегодня с обращением в связи ударом "Идалии" выступит президент Джо Байден.

флорида

мексиканский залив

джорджия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, флорида, мексиканский залив, джорджия, джо байден