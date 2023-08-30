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СМИ узнали, во сколько обойдется ураган "Идалия" страховым компаниям - РИА Новости, 31.08.2023
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22:31 30.08.2023 (обновлено: 13:46 31.08.2023)
https://ria.ru/20230830/uragan-1893281404.html
СМИ узнали, во сколько обойдется ураган "Идалия" страховым компаниям
СМИ узнали, во сколько обойдется ураган "Идалия" страховым компаниям - РИА Новости, 31.08.2023
СМИ узнали, во сколько обойдется ураган "Идалия" страховым компаниям
Ураган "Идалия", который обрушился на побережье Флориды утром в среду, может обойтись страховым компаниям в 9,36 миллиарда долларов, приводит расчеты... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-30T22:31
2023-08-31T13:46
в мире
флорида
мексиканский залив
джорджия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Ураган "Идалия", который обрушился на побережье Флориды утром в среду, может обойтись страховым компаниям в 9,36 миллиарда долларов, приводит расчеты инвестиционной компании UBS агентство Рейтер. Сумма, рассчитанная на основе предварительных данных о масштабе разрушений, оценивает покрытие страховыми компании ожидаемого ущерба, который принесет ураган. "Идалия" обрушилась на побережье Мексиканского залива в западной части штата Флорида утром в среду и продолжает движение в северо-восточном направлении. Ураган принес сильный ветер и затопления, закрыты аэропорты, сообщается о серьезных перебоях с электроснабжением. По данным портала ​​FlightAware, задержаны или отменены более тысячи авиарейсов. Как сообщил в среду Белый дом, в преддверии шторма администрация президента распорядилась направить дополнительные силы в районы, которые потенциально могут пострадать от непогоды, помимо Флориды, это было сделано в отношении Джорджии, Южной и Северной Каролины. По информации Белого дома, для отправки в пострадавшие районы направлена питьевая вода, провиант. Ожидается, что позднее сегодня с обращением в связи ударом "Идалии" выступит президент Джо Байден.
флорида
мексиканский залив
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в мире, флорида, мексиканский залив, джорджия, джо байден
В мире, Флорида, Мексиканский залив, Джорджия, Джо Байден
СМИ узнали, во сколько обойдется ураган "Идалия" страховым компаниям

Рейтер: ураган "Идалия" обойдется страховым компаниям в 9,4 миллиарда долларов

© AP Photo / Rebecca BlackwellПоследствия прохождения урагана "Идалия" во Флориде
Последствия прохождения урагана Идалия во Флориде - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Последствия прохождения урагана "Идалия" во Флориде
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Ураган "Идалия", который обрушился на побережье Флориды утром в среду, может обойтись страховым компаниям в 9,36 миллиарда долларов, приводит расчеты инвестиционной компании UBS агентство Рейтер.
Сумма, рассчитанная на основе предварительных данных о масштабе разрушений, оценивает покрытие страховыми компании ожидаемого ущерба, который принесет ураган. "Идалия" обрушилась на побережье Мексиканского залива в западной части штата Флорида утром в среду и продолжает движение в северо-восточном направлении. Ураган принес сильный ветер и затопления, закрыты аэропорты, сообщается о серьезных перебоях с электроснабжением. По данным портала ​​FlightAware, задержаны или отменены более тысячи авиарейсов.
Как сообщил в среду Белый дом, в преддверии шторма администрация президента распорядилась направить дополнительные силы в районы, которые потенциально могут пострадать от непогоды, помимо Флориды, это было сделано в отношении Джорджии, Южной и Северной Каролины. По информации Белого дома, для отправки в пострадавшие районы направлена питьевая вода, провиант. Ожидается, что позднее сегодня с обращением в связи ударом "Идалии" выступит президент Джо Байден.
 
В миреФлоридаМексиканский заливДжорджияДжо Байден
 
 
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