СМИ узнали, во сколько обойдется ураган "Идалия" страховым компаниям
Рейтер: ураган "Идалия" обойдется страховым компаниям в 9,4 миллиарда долларов
© AP Photo / Rebecca BlackwellПоследствия прохождения урагана "Идалия" во Флориде
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Последствия прохождения урагана "Идалия" во Флориде
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Ураган "Идалия", который обрушился на побережье Флориды утром в среду, может обойтись страховым компаниям в 9,36 миллиарда долларов, приводит расчеты инвестиционной компании UBS агентство Рейтер.
Сумма, рассчитанная на основе предварительных данных о масштабе разрушений, оценивает покрытие страховыми компании ожидаемого ущерба, который принесет ураган. "Идалия" обрушилась на побережье Мексиканского залива в западной части штата Флорида утром в среду и продолжает движение в северо-восточном направлении. Ураган принес сильный ветер и затопления, закрыты аэропорты, сообщается о серьезных перебоях с электроснабжением. По данным портала FlightAware, задержаны или отменены более тысячи авиарейсов.
Как сообщил в среду Белый дом, в преддверии шторма администрация президента распорядилась направить дополнительные силы в районы, которые потенциально могут пострадать от непогоды, помимо Флориды, это было сделано в отношении Джорджии, Южной и Северной Каролины. По информации Белого дома, для отправки в пострадавшие районы направлена питьевая вода, провиант. Ожидается, что позднее сегодня с обращением в связи ударом "Идалии" выступит президент Джо Байден.