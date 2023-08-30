https://ria.ru/20230830/uragan-1893194548.html
Во Флориде более 161 тысячи человек остались без света из-за урагана
Во Флориде более 161 тысячи человек остались без света из-за урагана - РИА Новости, 31.08.2023
Во Флориде более 161 тысячи человек остались без света из-за урагана
Более 161 тысячи человек остались без света в американской Флориде из-за урагана "Идалия", обрушившегося на побережье штата, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-30T16:00
2023-08-30T16:00
2023-08-31T13:52
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Более 161 тысячи человек остались без света в американской Флориде из-за урагана "Идалия", обрушившегося на побережье штата, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.us. Ранее Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщил, что ураган "Идалия" обрушился на побережье Флориды. По данным метеорологов, сейчас ураган движется со скоростью 30 километров в час, порывы ветра достигают 205 километров в час. По состоянию на 15.12 мск, по данным мониторингового сервиса, свыше 161 тысячи жителей расположенного на юго-востоке страны штата остаются без электричества. Ранее издание Navy Times сообщило, что военно-морские силы США эвакуируют корабли и самолеты из штата Флорида в ожидании урагана "Идалия". Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
https://ria.ru/20230825/shtorm-1892283255.html
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в мире, флорида, сша
Во Флориде более 161 тысячи человек остались без света из-за урагана
Во Флориде более 161 тысячи человек остались без света из-за урагана "Идалия"
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости.
Более 161 тысячи человек остались без света в американской Флориде из-за урагана "Идалия", обрушившегося на побережье штата, свидетельствуют данные
мониторингового сервиса PowerOutage.us.
Ранее Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщил, что ураган "Идалия" обрушился на побережье Флориды. По данным метеорологов, сейчас ураган движется со скоростью 30 километров в час, порывы ветра достигают 205 километров в час.
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По состоянию на 15.12 мск, по данным мониторингового сервиса, свыше 161 тысячи жителей расположенного на юго-востоке страны штата остаются без электричества.
Ранее издание Navy Times сообщило, что военно-морские силы США
эвакуируют корабли и самолеты из штата Флорида в ожидании урагана "Идалия".
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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