https://ria.ru/20230830/ukraina-1892974019.html

Выпустили из-под контроля. Как американцы решили поступить с Зеленским

Выпустили из-под контроля. Как американцы решили поступить с Зеленским - РИА Новости, 30.08.2023

Выпустили из-под контроля. Как американцы решили поступить с Зеленским

Киев не хочет проводить очередные выборы, в Вашингтоне считают, что они необходимы. Белый дом не давит на Зеленского, но посылает недвусмысленные сигналы. О... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:00

2023-08-30T08:00

2023-08-30T08:03

украина

киев

линдси грэм

тини кокс

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Киев не хочет проводить очередные выборы, в Вашингтоне считают, что они необходимы. Белый дом не давит на Зеленского, но посылает недвусмысленные сигналы. О том, что за этим стоит, — в материале РИА Новости.Выборы по расписаниюАмериканские обозреватели все еще обсуждают электоральные перспективы на Украине. Поводом послужило заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма. "Мое сегодняшнее послание к президенту: я поражен тем, что сделали вы и ваша страна, ее люди. Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие и вы выиграли войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вам предстоит делать два дела одновременно. В следующем году на Украине должны состояться выборы", — сказал он.Проблема не впервые возникает в международной повестке. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс еще весной говорил о необходимости подготовки парламентской и президентской кампаний. Киевские власти заверили коллег в Совете Европы, что в 2024-м все организуют.Парламентская кампания должна была состояться в этом году. Но три месяца назад Зеленский объяснил, что в условиях военного положения это невозможно, и сослался на конституцию страны.После визита в Киев в День независимости Украины два сенатора от Демократической партии — Элизабет Уоррен и Ричард Блюменталь — также заявили, что считают необходимым "для украинской демократии провести выборы", несмотря на конфликт.Но республиканцы все-таки выступают активнее. Многие видные представители партии "слонов", включая Дональда Трампа, критикуют военную поддержку Киева и говорят о том, что Зеленский должен доказать свое соответствие западным критериям демократии.Куда уходят деньгиСМИ и аналитики на Украине отмечают: если команда Зеленского решит провести законодательные и президентские выборы, то не из-за внешнего давления, а по внутренним причинам и для укрепления собственного влияния. Однако и зарубежный фактор играет роль. Сейчас Зеленский наслаждается статусом лидера, который — в западной мифологии — сражается не только за свою страну, но и за все демократические ценности.За границей есть настроения и менее оптимистичные. Тот же сенатор Грэм, выражая уважение Украине, обращает внимание, что Вашингтон пристально следит за тем, как Киев расходует предоставляемые деньги.Анонимные источники, близкие к МИД Украины, рассказали испанскому изданию El País: выборы могут пройти в будущем году именно из-за того, что Зеленский опасается проиграть их сейчас на фоне неудач на фронте. Британский The Economist между тем на днях выразил сомнения в поддержке украинского президента.Легитимизация или отмена?У экспертов различные мнения о том, что стоит за подспудным желанием США своевременно провести выборы на Украине. Однако, отмечают аналитики, сам по себе вопрос непосредственно связан с внутриамериканской обстановкой и разочарованием Белого дома в "украинском ставленнике"."Контрнаступление, несмотря на браваду, не принесло стратегических и даже тактических успехов, — говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Вскоре приступит к работе американский конгресс, которому, по сути, предстоит отчитаться, кто виноват в провисании ситуации на Украине, на кого повесить вину и кого сделать крайним".По словам эксперта, Вашингтон сейчас пытается представить происходящее так, будто делает все возможное, а пробелы — на совести коррумпированного киевского режима."По всей видимости, недовольство президентом Украины уже дает о себе знать. То, что раздражало Белый дом, — его постоянные требования, пожелания гарантий, запросы об оружии — сейчас проявляется с новой силой. Кроме того, Зеленский, очевидно, старается втянуть страны НАТО в конфликт. Поэтому и США, что логично, хотят наращивать эскалацию, в том числе путем замены высшего руководства в Киеве. Зеленский заигрался. И сейчас необходимо его "сдуть", — объясняет Васильев.Политолог Сергей Михеев, в свою очередь, уверен, что Вашингтон все же продолжает делать ставку на Зеленского, а выборов требует для того, чтобы закрепить влияние украинского президента. "Американцы хотят продлить его легитимность. Им нужны все формальные признаки демократии, иначе не к чему апеллировать. Отмена или перенос голосования на неопределенный срок будет выглядеть как узурпация власти", — считает эксперт.Для Вашингтона это было бы серьезной репутационной потерей. Поэтому к делу и привлекают видных политиков вроде сенатора Грэма, ратующего за скорейшие выборы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, линдси грэм, тини кокс