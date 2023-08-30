https://ria.ru/20230830/ucheba-1893117929.html

Патрушев осмотрел новые помещения для учащихся в питерской Корабелке

Патрушев осмотрел новые помещения для учащихся в питерской Корабелке - РИА Новости, 30.08.2023

Патрушев осмотрел новые помещения для учащихся в питерской Корабелке

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев перед началом нового учебного года посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:57

2023-08-30T11:57

2023-08-30T11:57

общество

россия

николай патрушев

роснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев перед началом нового учебного года посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ, неофициально - Корабелка), где осмотрел новые помещения для учебы, отдыха и творчества студентов. В торжественной обстановке Патрушев открыл большую потоковую учебную аудиторию №115, отремонтированную в рамках сотрудничества Корабелки с "Роснефтью". В помещении почти 300 посадочных мест, оно оборудовано медиаэкраном и акустической системой. "Я рад в очередной раз прибыть в вуз и увидеть, что идет совершенствование материально-технической базы. Мы каждый год видим позитивные изменения не только в учебе, в науке, но и в том, чтобы ребята могли здесь культурно проводить время, отдыхать. Это очень приятно", - отметил секретарь Совбеза. Корпоративный секретарь в ранге вице-президента "Роснефти" Оксана Тарасенко обратила внимание, что компания традиционно развивает судостроительную отрасль. "И мы прекрасно понимаем, насколько важны квалифицированные инженерные кадры. Мы надеемся, что в новом научно-образовательном центре, который был создан при участии компании "Роснефть", вырастет не одно поколение талантливых судостроителей. А мы, в свою очередь, ждем их на наших судостроительных предприятиях, где они смогут не только получить колоссальный опыт, но и применить все свои знания", - сказала она. Ректор Корабелки Глеб Туричин рассказал, что по сути сегодня открывается самая большая аудитория университета. "Это дает возможность собрать на потоковую лекцию факультет целиком. У нас раньше такой возможности не было", - пояснил он. Помимо этого, секретарь российского Совбеза осмотрел и другие локации. Он, в частности, увидел только что созданное и открываемое с 1 сентября творческое пространство "Горы". На общей площади в 1 000 кв. м. расположены конференц-зал, отделения для креативной работы студентов, медиастудия, рабочие зоны. Одновременно в помещении может находиться более 200 человек. Патрушев признался, что остался впечатлен тем, насколько комфортно обустроено это пространство. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - ведущий центр передовых научно-технических и образовательных технологий. Это единственный российский вуз, который готовит первоклассных специалистов по всему спектру кораблестроительных специальностей, гармонично сочетая традиционную и инновационную образовательные модели с уникальной системой инженерной подготовки.

https://ria.ru/20230823/sport-1891649014.html

https://ria.ru/20230822/uchebnik-1891426039.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, николай патрушев, роснефть