https://ria.ru/20230830/treyler-1893237422.html
Нас двое. Трейлер
Нас двое. Трейлер - РИА Новости, 30.08.2023
Нас двое. Трейлер
Можно ли угадать характер человека по фотографии, манере общения и одежде? Что важнее на первом свидании - голос, улыбка или счет в ресторане? Можно ли прийти на встречу в костюме единорога, как не попасть в неприятности с мошенниками и о чем вообще разговаривать с незнакомым человеком?
2023-08-30T18:00
2023-08-30T18:00
2023-08-30T19:47
нас двое
подкаст
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Нас двое. Трейлер
Говорим про современные отношения, знакомства и свидания. Можно ли угадать характер человека по фотографии, манере общения и одежде? Что важнее на первом свидании — голос, улыбка или счет в ресторане? Можно ли прийти на встречу в костюме единорога, как не попасть в неприятности с мошенниками и о чем вообще разговаривать с незнакомым человеком?
audio/mpeg
Нас двое. Трейлер
Говорим про современные отношения, знакомства и свидания. Можно ли угадать характер человека по фотографии, манере общения и одежде? Что важнее на первом свидании — голос, улыбка или счет в ресторане? Можно ли прийти на встречу в костюме единорога, как не попасть в неприятности с мошенниками и о чем вообще разговаривать с незнакомым человеком?
audio/mpeg
Говорим про современные отношения, знакомства и свидания. Выясняем у экспертов - почему в кого-то мы влюбляемся, а в кого-то - нет, и как пользоваться дейтинг-приложениями с умом. Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, аудио
Нас двое. Трейлер
Можно ли угадать характер человека по фотографии, манере общения и одежде? Что важнее на первом свидании - голос, улыбка или счет в ресторане? Можно ли прийти на встречу в костюме единорога, как не попасть в неприятности с мошенниками и о чем вообще разговаривать с незнакомым человеком?