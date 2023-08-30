https://ria.ru/20230830/treyler-1893237422.html

Нас двое. Трейлер

Нас двое. Трейлер - РИА Новости, 30.08.2023

Нас двое. Трейлер

Можно ли угадать характер человека по фотографии, манере общения и одежде? Что важнее на первом свидании - голос, улыбка или счет в ресторане? Можно ли прийти на встречу в костюме единорога, как не попасть в неприятности с мошенниками и о чем вообще разговаривать с незнакомым человеком?

2023-08-30T18:00

2023-08-30T18:00

2023-08-30T19:47

нас двое

подкаст

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Нас двое. Трейлер Говорим про современные отношения, знакомства и свидания. Можно ли угадать характер человека по фотографии, манере общения и одежде? Что важнее на первом свидании — голос, улыбка или счет в ресторане? Можно ли прийти на встречу в костюме единорога, как не попасть в неприятности с мошенниками и о чем вообще разговаривать с незнакомым человеком? audio/mpeg

Нас двое. Трейлер Говорим про современные отношения, знакомства и свидания. Можно ли угадать характер человека по фотографии, манере общения и одежде? Что важнее на первом свидании — голос, улыбка или счет в ресторане? Можно ли прийти на встречу в костюме единорога, как не попасть в неприятности с мошенниками и о чем вообще разговаривать с незнакомым человеком? audio/mpeg

Говорим про современные отношения, знакомства и свидания. Выясняем у экспертов - почему в кого-то мы влюбляемся, а в кого-то - нет, и как пользоваться дейтинг-приложениями с умом. Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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