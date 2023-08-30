https://ria.ru/20230830/trevoga-1893135403.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.08.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:49

2023-08-30T12:49

2023-08-30T12:49

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно - в 12.34 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

николаевская область

киев

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украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф