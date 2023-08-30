https://ria.ru/20230830/trevoga-1893037106.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.08.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T00:13
2023-08-30T00:13
2023-08-30T00:13
специальная военная операция на украине
украина
полтавская область
черниговская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в 23.44 (совпадает с мск) прозвучал в Черниговской области, а затем распространился и на другие области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230828/vzryvy-1892593236.html
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украина, полтавская область, черниговская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Черниговская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу