https://ria.ru/20230830/toplivo-1893220134.html

Правительство утвердит список спецэкспортеров топлива в ближайшее время

Правительство утвердит список спецэкспортеров топлива в ближайшее время - РИА Новости, 30.08.2023

Правительство утвердит список спецэкспортеров топлива в ближайшее время

Правительство РФ, чтобы ограничить "серый экспорт", утвердит список спецэкспортеров нефтепродуктов из России в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:30

2023-08-30T17:30

2023-08-30T17:30

экономика

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Правительство РФ, чтобы ограничить "серый экспорт", утвердит список спецэкспортеров нефтепродуктов из России в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить "серый" экспорт. В ближайшее время буквально", - сказал он журналистам. На прошлой неделе министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго представило правительству предложения по критериям для формирования списка экспортеров нефтепродуктов, однако, отметил, для недопущения серого экспорта все еще обсуждается два варианта: создание списка экспортеров или лицензирование экспорта. По словам Новака, сейчас правительство "идет по обоим вариантам", но самое быстрое решение - это принятие списка спецэкспортеров. "Поэтому на первом этапе идем этим путем", - добавил вице-премьер. Этим летом биржевые цены на топливо в России обновляют рекорды. В том числе рост цен на бензин объяснялся экспертами "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива.

https://ria.ru/20230811/neft-1889498367.html

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экономика, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов