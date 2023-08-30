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Новак заявил об отсутствии дефицита топлива на внутреннем рынке - РИА Новости, 30.08.2023
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16:42 30.08.2023 (обновлено: 17:20 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/toplivo-1893208290.html
Новак заявил об отсутствии дефицита топлива на внутреннем рынке
Новак заявил об отсутствии дефицита топлива на внутреннем рынке - РИА Новости, 30.08.2023
Новак заявил об отсутствии дефицита топлива на внутреннем рынке
Дефицита топлива на внутреннем рынке в России на сегодняшний день нет, на бирже его достаточно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:42
2023-08-30T17:20
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дефицита топлива на внутреннем рынке в России на сегодняшний день нет, на бирже его достаточно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас в принципе нет дефицита в целом на внутреннем рынке на сегодняшний день", – сказал Новак, отвечая на вопрос об условиях для сдерживания роста цен на топливо в России. &quot;Что касается ценообразования, то идёт работа по обеспечению биржи необходимыми объёмами с компаниями. На бирже наблюдается баланс, достаточность&quot;, – добавил он.При этом власти стремятся обеспечить равномерность на внутреннем рынке нефтепродуктов, чтобы не было колебаний цен, в частности, дать необходимые объемы топлива специально для сельхозпроизводителей, объяснил Новак. Он напомнил, что сейчас в постоянном режиме работает штаб на базе Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, где рассматриваются возникающие вопросы, в том числе, связанные с транспортировкой нефтепродуктов.По его словам, обеспеченность топливом будет достигнута за счет принятия списка спецэкспортеров в ближайшее время, направленного на ограничение "серого" экспорта, корректировки графика ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и уже увеличенных нормативов поставок на биржу.В августе биржевые цены на топливо в РФ обновляют рекорды - исторически максимальных значений достигала стоимость бензина Аи-95 и дизельного топлива. Эксперты объясняли рост цен на бензин сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Позднее значительно ускорили рост и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива.
https://ria.ru/20230830/benzin-1893164166.html
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак
Новак заявил об отсутствии дефицита топлива на внутреннем рынке

Новак: дефицита топлива на внутреннем рынке России нет, на бирже его достаточно

© РИА Новости / Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дефицита топлива на внутреннем рынке в России на сегодняшний день нет, на бирже его достаточно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«
"У нас в принципе нет дефицита в целом на внутреннем рынке на сегодняшний день", – сказал Новак, отвечая на вопрос об условиях для сдерживания роста цен на топливо в России.
«

"Что касается ценообразования, то идёт работа по обеспечению биржи необходимыми объёмами с компаниями. На бирже наблюдается баланс, достаточность", – добавил он.

При этом власти стремятся обеспечить равномерность на внутреннем рынке нефтепродуктов, чтобы не было колебаний цен, в частности, дать необходимые объемы топлива специально для сельхозпроизводителей, объяснил Новак. Он напомнил, что сейчас в постоянном режиме работает штаб на базе Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, где рассматриваются возникающие вопросы, в том числе, связанные с транспортировкой нефтепродуктов.
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По его словам, обеспеченность топливом будет достигнута за счет принятия списка спецэкспортеров в ближайшее время, направленного на ограничение "серого" экспорта, корректировки графика ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и уже увеличенных нормативов поставок на биржу.
В августе биржевые цены на топливо в РФ обновляют рекорды - исторически максимальных значений достигала стоимость бензина Аи-95 и дизельного топлива. Эксперты объясняли рост цен на бензин сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Позднее значительно ускорили рост и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива.
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