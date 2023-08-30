https://ria.ru/20230830/tinkoff-1893037746.html
Группа "Тинькофф" увеличила чистую прибыль в 8,2 раза
Группа "Тинькофф" увеличила чистую прибыль в 8,2 раза - РИА Новости, 30.08.2023
Группа "Тинькофф" увеличила чистую прибыль в 8,2 раза
TCS Group (группа "Тинькофф банка") за первую половину текущего года нарастила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2022-го в 8,2 раза — до 36,596 РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T00:20
2023-08-30T00:20
2023-08-30T00:56
экономика
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. TCS Group (группа "Тинькофф банка") за первую половину текущего года нарастила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2022-го в 8,2 раза — до 36,596 миллиарда рублей, это следует из отчетности компании по МСФО. За второй квартал данный показатель увеличился в 6,7 раза, до 20,363 миллиарда рублей, против 3,042 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. В первом квартале чистая прибыль TCSG увеличилась в 11,6 раза, до 16 миллиардов рублей.Общая выручка группы за полгода достигла 212,253 миллиарда рублей, она выросла на 13,6%.Чистые процентные доходы выросли на 51,2% — до 100,389 миллиарда рублей. Чистый кредитный портфель группы по состоянию на 30 июня составил 784,132 миллиарда рублей, а средства клиентов — 1,313 триллиона рублей.Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе опубликованной ЦБ отчетности подсчитал для РИА Новости, что крупнейшие российские банки в первом полугодии 2023 года получили чистую прибыль в 1,33 триллиона рублей, что составляет примерно 78% от всей прибыли сектора за отчетный период, лидерами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.
https://ria.ru/20230628/oplata-1880930097.html
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экономика
Группа "Тинькофф" увеличила чистую прибыль в 8,2 раза
Группа "Тинькофф" увеличила чистую прибыль в 8,2 раза, до 36,6 миллиардов рублей
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
TCS Group (группа "Тинькофф банка") за первую половину текущего года нарастила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2022-го в 8,2 раза — до 36,596 миллиарда рублей, это следует из отчетности
компании по МСФО.
За второй квартал данный показатель увеличился в 6,7 раза, до 20,363 миллиарда рублей, против 3,042 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. В первом квартале чистая прибыль TCSG увеличилась в 11,6 раза, до 16 миллиардов рублей.
Общая выручка группы за полгода достигла 212,253 миллиарда рублей, она выросла на 13,6%.
Чистые процентные доходы выросли на 51,2% — до 100,389 миллиарда рублей.
Чистый кредитный портфель группы по состоянию на 30 июня составил 784,132 миллиарда рублей, а средства клиентов — 1,313 триллиона рублей.
Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе опубликованной ЦБ отчетности подсчитал для РИА Новости, что крупнейшие российские банки в первом полугодии 2023 года получили чистую прибыль в 1,33 триллиона рублей, что составляет примерно 78% от всей прибыли сектора за отчетный период, лидерами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.
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