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Группа "Тинькофф" увеличила чистую прибыль в 8,2 раза - РИА Новости, 30.08.2023
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00:20 30.08.2023 (обновлено: 00:56 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/tinkoff-1893037746.html
Группа "Тинькофф" увеличила чистую прибыль в 8,2 раза
Группа "Тинькофф" увеличила чистую прибыль в 8,2 раза - РИА Новости, 30.08.2023
Группа "Тинькофф" увеличила чистую прибыль в 8,2 раза
TCS Group (группа "Тинькофф банка") за первую половину текущего года нарастила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2022-го в 8,2 раза — до 36,596 РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T00:20
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экономика
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. TCS Group (группа "Тинькофф банка") за первую половину текущего года нарастила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2022-го в 8,2 раза — до 36,596 миллиарда рублей, это следует из отчетности компании по МСФО. За второй квартал данный показатель увеличился в 6,7 раза, до 20,363 миллиарда рублей, против 3,042 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. В первом квартале чистая прибыль TCSG увеличилась в 11,6 раза, до 16 миллиардов рублей.Общая выручка группы за полгода достигла 212,253 миллиарда рублей, она выросла на 13,6%.Чистые процентные доходы выросли на 51,2% — до 100,389 миллиарда рублей. Чистый кредитный портфель группы по состоянию на 30 июня составил 784,132 миллиарда рублей, а средства клиентов — 1,313 триллиона рублей.Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе опубликованной ЦБ отчетности подсчитал для РИА Новости, что крупнейшие российские банки в первом полугодии 2023 года получили чистую прибыль в 1,33 триллиона рублей, что составляет примерно 78% от всей прибыли сектора за отчетный период, лидерами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.
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экономика
Экономика
Группа "Тинькофф" увеличила чистую прибыль в 8,2 раза

Группа "Тинькофф" увеличила чистую прибыль в 8,2 раза, до 36,6 миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Платежный терминал банка "Тинькофф". Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. TCS Group (группа "Тинькофф банка") за первую половину текущего года нарастила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2022-го в 8,2 раза — до 36,596 миллиарда рублей, это следует из отчетности компании по МСФО.
За второй квартал данный показатель увеличился в 6,7 раза, до 20,363 миллиарда рублей, против 3,042 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. В первом квартале чистая прибыль TCSG увеличилась в 11,6 раза, до 16 миллиардов рублей.
Общая выручка группы за полгода достигла 212,253 миллиарда рублей, она выросла на 13,6%.
Чистые процентные доходы выросли на 51,2% — до 100,389 миллиарда рублей.
Чистый кредитный портфель группы по состоянию на 30 июня составил 784,132 миллиарда рублей, а средства клиентов — 1,313 триллиона рублей.
Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе опубликованной ЦБ отчетности подсчитал для РИА Новости, что крупнейшие российские банки в первом полугодии 2023 года получили чистую прибыль в 1,33 триллиона рублей, что составляет примерно 78% от всей прибыли сектора за отчетный период, лидерами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.
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