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Берлин за неделю поставил Киеву 10 танков Leopard и боеприпасы - РИА Новости, 30.08.2023
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21:47 30.08.2023 (обновлено: 21:48 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/tanki-1893277639.html
Берлин за неделю поставил Киеву 10 танков Leopard и боеприпасы
Берлин за неделю поставил Киеву 10 танков Leopard и боеприпасы - РИА Новости, 30.08.2023
Берлин за неделю поставил Киеву 10 танков Leopard и боеприпасы
Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1A5 и 13 миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия, следует из обновленного списка на сайте... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T21:47
2023-08-30T21:48
в мире
украина
нато
сергей лавров
россия
германия
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БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1A5 и 13 миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны ФРГ. В обновленном списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка 10 танков Leopard 1A5, одного радара для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников VECTOR, около 13 миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия и 4 тягача HX81 с 4 полуприцепами. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230830/rheinmetall-1893050774.html
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в мире, украина, нато, сергей лавров, россия, германия
В мире, Украина, НАТО, Сергей Лавров, Россия, Германия
Берлин за неделю поставил Киеву 10 танков Leopard и боеприпасы

Берлин за неделю поставил Киеву 10 танков Leopard 1A5 и 13 миллионов патронов

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежских танков Leopard, предназначенных для Украины
Транспортировка норвежских танков Leopard, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежских танков Leopard, предназначенных для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1A5 и 13 миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны ФРГ.
В обновленном списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка 10 танков Leopard 1A5, одного радара для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников VECTOR, около 13 миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия и 4 тягача HX81 с 4 полуприцепами.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Украинские танки Leopard нанесли удар по Германии
Вчера, 05:20
 
В миреУкраинаНАТОСергей ЛавровРоссияГермания
 
 
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