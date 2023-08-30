Берлин за неделю поставил Киеву 10 танков Leopard и боеприпасы
Берлин за неделю поставил Киеву 10 танков Leopard 1A5 и 13 миллионов патронов
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежских танков Leopard, предназначенных для Украины
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка норвежских танков Leopard, предназначенных для Украины. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1A5 и 13 миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны ФРГ.
В обновленном списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка 10 танков Leopard 1A5, одного радара для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 16 разведывательных беспилотников VECTOR, около 13 миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия и 4 тягача HX81 с 4 полуприцепами.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".