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В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
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10:59 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/svet-1893089808.html
В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ
В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ
Два населенных пункта в Шебекинском округе Белгородской области остались без электроснабжения в результате обстрела украинскими военными села Новая Таволжанка,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:59
2023-08-30T10:59
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Два населенных пункта в Шебекинском округе Белгородской области остались без электроснабжения в результате обстрела украинскими военными села Новая Таволжанка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Без света остаются 2 населенных пункта - Муром полностью и Новая Таволжанка частично", - написал Гладков. Он уточнил, что аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа расположено в 8 км от города Шебекино и примерно в полукилометре от границы с Украиной. Согласно сводке от главы области, во вторник по селу было выпущено 10 артиллерийских и 13 минометных снарядов, разрушений и пострадавших не было.
https://ria.ru/20230828/belgorod-1892738332.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, шебекино, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Шебекино, Происшествия
В Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ

Гладков: в Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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БЕЛГОРОД, 30 авг - РИА Новости. Два населенных пункта в Шебекинском округе Белгородской области остались без электроснабжения в результате обстрела украинскими военными села Новая Таволжанка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Без света остаются 2 населенных пункта - Муром полностью и Новая Таволжанка частично", - написал Гладков.
Он уточнил, что аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны.
Село Новая Таволжанка Шебекинского округа расположено в 8 км от города Шебекино и примерно в полукилометре от границы с Украиной. Согласно сводке от главы области, во вторник по селу было выпущено 10 артиллерийских и 13 минометных снарядов, разрушений и пострадавших не было.
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