https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893277855.html
Спецоперация, 30 августа: массированные атаки украинских дронов по России
Спецоперация, 30 августа: массированные атаки украинских дронов по России - РИА Новости, 30.08.2023
Спецоперация, 30 августа: массированные атаки украинских дронов по России
О массированной атаке ВСУ на российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и гарантиях безопасности для Киева — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T22:08
2023-08-30T22:08
2023-08-30T23:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дмитрий песков
михаил ведерников
сергей собянин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. О массированной атаке ВСУ на российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и гарантиях безопасности для Киева — в материале РИА Новости. Атаки украинских беспилотников по РоссииАтака беспилотников спровоцировала пожар в аэропорту Пскова. По данным областного МЧС, повреждения получили военно-транспортные самолеты Ил-76.Последствия инцидента устранили уже к середине дня. Жертв и пострадавших нет, уточнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он добавил, что аэропорт возобновит работу с 31 августа, специалисты проверяют состояние гражданской инфраструктуры воздушной гавани. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, один из них уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске. Силы ПВО перехватили дроны, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. Позднее губернатор заявил о еще одном сбитом в области БПЛА. Крыша здания Следственного комитета получила повреждения после падения беспилотника в Брянске. Документы и вещдоки целы, заявили в пресс-службе регионального ведомства.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ПВО сбила над регионом два украинских беспилотника, информации о повреждениях и пострадавших нет. По данным Минобороны, около 2:30 мск и примерно в 4:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники самолетного типа над Рязанской областью. Разрушений и пострадавших после атаки нет, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Также в Минобороны сообщили, что около 2:00 мск силы ПВО сбили украинский дрон над территорией Калужской области. Позже губернатор Владислав Шапша уточнил, что ночью на территории Сухиничского района уничтожили беспилотник самолетного типа. При этом в Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов. Позже днем глава региона добавил, что ПВО поразила еще один беспилотник в этой местности. Пострадавших и разрушений нет.Системы радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник самолетного типа в 22 километрах от Воронежа, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев. После попытки массированной атаки украинских БПЛА российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы не допустить подобных действий Киева в дальнейшем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил РИА Новости, что США по-прежнему не поощряют украинские удары по территории России и не содействуют им. Ход операцииГарантии безопасностиСуть гарантий безопасности для Украины от США и Франции не ясна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о предоставлении гарантий со стороны этих стран.Решение вопросов о гарантиях безопасности Украины будет однобоким без упоминания озабоченностей Москвы, отметил Песков. Он подчеркнул, что подобные процессы без внимания к безопасности России не могут быть жизнеспособными.
https://ria.ru/20230830/vsu-1893273441.html
https://ria.ru/20230830/ukraina-1893242223.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Директор Дома детского творчества в Каменке-Днепровской об атаке украинских дронов
Во время атаки украинских дронов по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области около него должны были находиться около 80 вернувшихся из Крыма детей, сообщила директор центра Лариса Стельмащук
2023-08-30T22:08
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россия, украина, сша, дмитрий песков, михаил ведерников, сергей собянин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Михаил Ведерников, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 30 августа: массированные атаки украинских дронов по России
Спецоперация, 30 августа: атаки БПЛА в России и удар по центрам разведки Украины
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. О массированной атаке ВСУ на российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и гарантиях безопасности для Киева — в материале РИА Новости.
Атаки украинских беспилотников по России
Атака беспилотников спровоцировала пожар в аэропорту Пскова. По данным областного МЧС, повреждения получили военно-транспортные самолеты Ил-76.
Последствия инцидента устранили уже к середине дня. Жертв и пострадавших нет, уточнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он добавил, что аэропорт возобновит работу с 31 августа, специалисты проверяют состояние гражданской инфраструктуры воздушной гавани.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил о попытке массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, один из них уничтожили в Рузском районе Подмосковья.
Два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске. Силы ПВО перехватили дроны, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз
. Позднее губернатор заявил о еще одном сбитом в области БПЛА.
Крыша здания Следственного комитета получила повреждения после падения беспилотника в Брянске. Документы и вещдоки целы, заявили в пресс-службе регионального ведомства.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
сообщил, что ПВО сбила над регионом два украинских беспилотника, информации о повреждениях и пострадавших нет.
По данным Минобороны, около 2:30 мск и примерно в 4:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники самолетного типа над Рязанской областью. Разрушений и пострадавших после атаки нет, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
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Также в Минобороны сообщили, что около 2:00 мск силы ПВО сбили украинский дрон над территорией Калужской области. Позже губернатор Владислав Шапша
уточнил, что ночью на территории Сухиничского района уничтожили беспилотник самолетного типа. При этом в Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов. Позже днем глава региона добавил, что ПВО поразила еще один беспилотник в этой местности. Пострадавших и разрушений нет.
Системы радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник самолетного типа в 22 километрах от Воронежа, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев
.
После попытки массированной атаки украинских БПЛА российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы не допустить подобных действий Киева в дальнейшем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
во время общения с журналистами.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби
заявил РИА Новости, что США
по-прежнему не поощряют украинские удары по территории России
и не содействуют им.
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- Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по центрам управления и разведки ВСУ, все назначенные объекты удалось поразить.
- На Донецком направлении российские войска отразили пять атак украинских солдат. Противник потерял до 380 военнослужащих.
- На Краснолиманском направлении Киев потерял до 60 солдат и две бронемашины, на Южнодонецком — до 120 солдат, две бронемашины и две гаубицы.
- На Запорожском направлении ВС России отразили девять атак ВСУ в районе Работино и Вербового. Киев потерял до 85 военнослужащих и 15 единиц техники.
- На Херсонском направлении в течение суток российские подразделения уничтожили до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.
- Российские бомбардировщики уничтожили в Черном море в общей сложности шесть украинских катеров: ночью — четыре судна с десантными группами до 50 человек, днем — еще два катера с экипажами.
Суть гарантий безопасности для Украины от США и Франции
не ясна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева
о предоставлении гарантий со стороны этих стран.
Решение вопросов о гарантиях безопасности Украины будет однобоким без упоминания озабоченностей Москвы, отметил Песков. Он подчеркнул, что подобные процессы без внимания к безопасности России не могут быть жизнеспособными.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине