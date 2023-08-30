https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893277855.html

Спецоперация, 30 августа: массированные атаки украинских дронов по России

Спецоперация, 30 августа: массированные атаки украинских дронов по России - РИА Новости, 30.08.2023

Спецоперация, 30 августа: массированные атаки украинских дронов по России

О массированной атаке ВСУ на российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и гарантиях безопасности для Киева — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T22:08

2023-08-30T22:08

2023-08-30T23:54

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

дмитрий песков

михаил ведерников

сергей собянин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. О массированной атаке ВСУ на российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и гарантиях безопасности для Киева — в материале РИА Новости. Атаки украинских беспилотников по РоссииАтака беспилотников спровоцировала пожар в аэропорту Пскова. По данным областного МЧС, повреждения получили военно-транспортные самолеты Ил-76.Последствия инцидента устранили уже к середине дня. Жертв и пострадавших нет, уточнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он добавил, что аэропорт возобновит работу с 31 августа, специалисты проверяют состояние гражданской инфраструктуры воздушной гавани. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, один из них уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске. Силы ПВО перехватили дроны, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. Позднее губернатор заявил о еще одном сбитом в области БПЛА. Крыша здания Следственного комитета получила повреждения после падения беспилотника в Брянске. Документы и вещдоки целы, заявили в пресс-службе регионального ведомства.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ПВО сбила над регионом два украинских беспилотника, информации о повреждениях и пострадавших нет. По данным Минобороны, около 2:30 мск и примерно в 4:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники самолетного типа над Рязанской областью. Разрушений и пострадавших после атаки нет, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Также в Минобороны сообщили, что около 2:00 мск силы ПВО сбили украинский дрон над территорией Калужской области. Позже губернатор Владислав Шапша уточнил, что ночью на территории Сухиничского района уничтожили беспилотник самолетного типа. При этом в Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов. Позже днем глава региона добавил, что ПВО поразила еще один беспилотник в этой местности. Пострадавших и разрушений нет.Системы радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник самолетного типа в 22 километрах от Воронежа, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев. После попытки массированной атаки украинских БПЛА российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы не допустить подобных действий Киева в дальнейшем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил РИА Новости, что США по-прежнему не поощряют украинские удары по территории России и не содействуют им. Ход операцииГарантии безопасностиСуть гарантий безопасности для Украины от США и Франции не ясна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о предоставлении гарантий со стороны этих стран.Решение вопросов о гарантиях безопасности Украины будет однобоким без упоминания озабоченностей Москвы, отметил Песков. Он подчеркнул, что подобные процессы без внимания к безопасности России не могут быть жизнеспособными.

https://ria.ru/20230830/vsu-1893273441.html

https://ria.ru/20230830/ukraina-1893242223.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Директор Дома детского творчества в Каменке-Днепровской об атаке украинских дронов Во время атаки украинских дронов по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области около него должны были находиться около 80 вернувшихся из Крыма детей, сообщила директор центра Лариса Стельмащук 2023-08-30T22:08 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, дмитрий песков, михаил ведерников, сергей собянин, вооруженные силы украины