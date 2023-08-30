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Российские военные отразили атаку ВСУ в на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 30.08.2023 (обновлено: 14:07 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893158336.html
Российские военные отразили атаку ВСУ в на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ в на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.08.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ в на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие уничтожили на краснолиманском направлении до 60 украинских солдат и две бронемашины за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:02
2023-08-30T14:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на краснолиманском направлении до 60 украинских солдат и две бронемашины за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ."За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные отразили атаку ВСУ в на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на краснолиманском направлении до 60 украинских солдат и две бронемашины за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Самоходная-артиллерийская установка МСТА-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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