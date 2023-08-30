https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893158336.html
Российские военные отразили атаку ВСУ в на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ в на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.08.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ в на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие уничтожили на краснолиманском направлении до 60 украинских солдат и две бронемашины за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:02
2023-08-30T14:02
2023-08-30T14:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на краснолиманском направлении до 60 украинских солдат и две бронемашины за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ."За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
https://ria.ru/20230830/donetsk-1893158030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные отразили атаку ВСУ в на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества