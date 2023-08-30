https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893158336.html

Российские военные отразили атаку ВСУ в на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ в на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 30.08.2023

Российские военные отразили атаку ВСУ в на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие уничтожили на краснолиманском направлении до 60 украинских солдат и две бронемашины за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:02

2023-08-30T14:02

2023-08-30T14:07

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на краснолиманском направлении до 60 украинских солдат и две бронемашины за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ."За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

https://ria.ru/20230830/donetsk-1893158030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность